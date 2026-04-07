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La alcaldesa recibe al embajador de la República Argentina en España   

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abril 7, 2026 3:30 pm

María del Mar Vázquez y Wenceslao Bunge mantienen un encuentro de trabajo en la Casa Consistorial en la primera visita institucional oficial del representante del Gobierno argentino  

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el embajador de la República Argentina ante el Reino de España, Wenceslao Bunge, han mantenido este martes un encuentro de trabajo en las Casas Consistoriales de la Plaza Vieja en la primera visita institucional oficial que ha realizado el representante del Gobierno argentino a la ciudad.

Acompañada por la concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, y por la primera teniente de Alcalde, Sacra Sánchez, la alcaldesa ha recibido al embajador argentino, que ha estado acompañado por Sebastián Laino, ministro consejero y jefe de Cancillería de la Embajada.

Wenceslao Bunge ha firmado en el libro de honor antes de realizar un recorrido por las Casas Consistoriales acompañado por la alcaldesa. Posteriormente, María del Mar Vázquez y el embajador han mantenido un encuentro de trabajo en el despacho de la regidora para estrechar lazos entre ambas administraciones públicas y estudiar futuras líneas de colaboración.

María del Mar Vázquez ha agradecido la “buena sintonía” y ha destacado que en Almería hay 815 argentinos empadronados, tratándose de la cuarta colonia latinoamericana más importante de la ciudad tras la colombiana, venezolana y peruana.

GabinetedePrensa

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