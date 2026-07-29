El Ayuntamiento impulsa la promoción del patrimonio religioso con un convenio de colaboración entre guías turísticos y Obispado

El objetivo es impulsar la promoción turística eclesiástica mediante un programa organizado de visitas guiadas a distintos templos del centro de la ciudad

El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), ha suscrito un convenio de colaboración con la Diócesis de Almería y la Asociación Profesional de Guías Intérpretes de Turismo y Patrimonio de Almería (AGIP) con el objetivo de potenciar la promoción turística y cultural del patrimonio eclesiástico de la ciudad mediante un programa organizado de visitas guiadas.



Este acuerdo permitirá dar a conocer el importante patrimonio histórico-artístico de los templos del centro histórico de Almería, poniendo en valor tanto su riqueza arquitectónica y cultural como el significado de los bienes que albergan. La iniciativa busca ofrecer una experiencia de calidad a visitantes y turistas, contribuyendo al mismo tiempo a la conservación y difusión de este legado.

En el marco del convenio, la EMAT asumirá la coordinación de las visitas con los guías oficiales y las empresas integradas en AGIP, además de impulsar la difusión de esta oferta cultural a través de sus canales de promoción turística, como la página web, las redes sociales, los planos de la ciudad, folletos informativos y la aplicación móvil Street Book. Asimismo, facilitará la información necesaria para el correcto acceso a los templos y la organización de las distintas rutas culturales.

El convenio incluye inicialmente los templos de San Sebastián, Santiago Apóstol, San Pedro Apóstol, San Agustín, San Juan y el Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Mar, con horarios previamente establecidos y siempre respetando la prioridad de las celebraciones litúrgicas y la naturaleza sagrada de estos espacios.

La colaboración tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórrogas anuales, y contempla un sistema de coordinación entre las tres entidades para garantizar el correcto desarrollo de las visitas y la mejora continua del proyecto.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Almería reafirma su compromiso con la promoción del turismo cultural y sostenible, fomentando la colaboración entre instituciones para seguir posicionando a la ciudad como un destino de referencia, al tiempo que contribuye a la conservación y puesta en valor de uno de los patrimonios históricos más representativos de Almería.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que “seguimos profundizando en la oferta turística más desconocida, y ya estamos viendo cuál es la mejor forma de colaborar con la cartelería para que sean elementos visibles y se pueda proporcionar más información de los bienes de interés patrimonial que tenemos en nuestra ciudad”.

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