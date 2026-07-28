Contenedores infames y subida de la basura: el doble castigo que sufren los almerienses

Se cumplen seis meses del nuevo contrato sin que se haya producido la prometida renovación de contenedores

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Raúl Enríquez, ha denunciado “la evidente dejadez y desidia con la que la alcaldesa, María Vázquez, está gestionando el nuevo contrato de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, adjudicado a la empresa Urbaser”.

Ha recordado que hace seis meses anunció con gran pompa las mejoras que este contrato traería a nuestra ciudad, con una inversión anual nada despreciable de 11,78 millones de euros y la promesa de nuevos contenedores que mejorarían la imagen y la salubridad de nuestros barrios.

Sin embargo, ha lamentado que “la realidad es que los vecinos de Almería siguen enfrentándose a la misma situación de siempre: contenedores infames, rotos, sucios y pestilentes que no solo afean nuestras calles, sino que también representan un riesgo para la salud pública”.

“Muchos ciudadanos se ven obligados a usar guantes y mascarillas para realizar una tarea tan cotidiana como tirar la basura”, ha asegurado.

El concejal de Sostenibilidad, Antonio Urdiales, prometió que en julio se iban a remplazar todos los contenedores de la ciudad. Sin embargo, según señala el concejal socialista, “esta promesa se ha quedado una vez más en palabras vacías, y Almería sigue padeciendo la presencia de los viejos contenedores, muchos de ellos en un estado deplorable”.

Esta situación proyecta una imagen negativa de nuestra ciudad, afectando incluso a zonas turísticas clave como El Zapillo y el Casco Histórico, por lo que ha exigido a la alcaldesa “que dé prioridad al cambio de contenedores de manera inmediata, ya que no podemos permitirnos seguir con contenedores malolientes e insalubres durante todo el verano, perjudicando tanto a residentes como a visitantes”.

Tasazo Vázquez

“Es inaceptable –continúa Enríquez– que mientras la prestación del servicio sigue siendo deficiente, el Ayuntamiento continúe pagando una suma astronómica a la empresa contratada”, a lo que se suma “la subida en el recibo de la basura, el doble en la mayoría de los barrios de la ciudad”.

Al respecto, ha recordado la oposición del PSOE a la decisión de la alcaldesa de subir la tasa de la basura el doble, de 64,77 euros a 132,15 euros, precisamente en los barrios “donde la recogida y el estado de los contenedores es peor”. “¿Por qué se castiga a los ciudadanos con más impuestos sin ofrecerles un servicio digno a cambio?”, ha cuestionado.

Cambio

En concejal socialista ha lanzado la idea de que “es evidente que, tras más de dos décadas de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería, nuestra ciudad necesita urgentemente un cambio de rumbo político” .

“La falta de ilusión y compromiso con las verdaderas necesidades de los almerienses ha dejado a nuestra comunidad estancada y ya es hora de abrir las puertas a nuevas ideas y propuestas que prioricen mejorar el día a día de los vecinos, los pequeños detalles de su calle, de su barrio”, ha concluido.

Relacionado