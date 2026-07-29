Interalmería Televisión emitirá los pódcast de ‘Almerienses sin filtro’, un formato cercano que da voz al talento local de distintos ámbitos

El consejero delegado y concejal de Cultura, Diego Cruz, valora de manera muy positiva este acuerdo para “amplificar el alcance de este proyecto que da espacio a voces de la cultura, sociedad o los deportes”

El pódcast ‘Almerienses sin filtro’, que se presentó la pasada primavera en el Espacio Alma, dará un importante salto en su trayectoria este verano tras el acuerdo alcanzado con Interalmería Televisión, que emitirá semanalmente el programa dentro de su apuesta por contenidos de proximidad, cultura y talento. La televisión municipal local amplificará así el alcance de este espacio, creado por los hermanos Quique y Jonathan Cañadas, que está protagonizado por historias de almerienses destacados en el ámbito profesional, cultural, deportivo o social. El acuerdo prevé la emisión de un capítulo semanal, cada miércoles, a las 21.30 horas, siendo la primera cita el próximo 5 de agosto con ‘Brianeitor’.

Tal y como señala el consejero delegado de Interalmería Televisión y concejal del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, “en los últimos tiempos los pódcast se han convertido en una gran herramienta de comunicación, cercana, accesible y profundamente humana en el caso concreto de ‘Almerienses sin filtro’, que se han especializado en un formato que permite detenerse, escuchar sin prisas y entender mejor las realidades que conviven con nosotros. Y eso, sin duda, es avanzar en igualdad y dar voz al talento almeriense».

Por su parte, uno de sus creadores, Quique Cañadas, detalla que «el proyecto nació hace un año y, desde que lo presentamos en redes sociales a principios de este año, ha tenido una acogida extraordinaria. Queremos dar voz a esos almerienses con talento que muchas veces no encuentran un espacio para contar su historia. Son conversaciones sin filtro, en las que buscamos separar a la persona del personaje y mostrar su lado más humano».

Christian Águeda, Vicente Martínez, Jeissy Hey, Toro Almería, Rocío Juarez, Olga González, Vidal Martínez, Mauro García o Estefanía Cintas son algunos de los protagonistas que aparecerán las próximas semanas en las emisiones de Interalmería Televisión y otras muchas más sorpresas.

Otro de los elementos diferenciadores de ‘Almerienses sin filtro’ es la búsqueda constante de espacios con identidad propia. Cada localización se selecciona para aportar contexto, autenticidad y valor visual a la conversación, convirtiendo cada episodio en una experiencia única tanto para el invitado como para la audiencia. El proyecto apuesta por acercar las historias al entorno en el que se desarrollan, mostrando rincones emblemáticos, instituciones, empresas y espacios representativos de la provincia de Almería, detallan en su web.

Sobre el primer programa que se emitirá el próximo miércoles, 5 de agosto, Brianeitor destacó que «es un pódcast muy diferente a las entrevistas que me habían hecho hasta ahora. Es más crudo, más real y más profundo. Aquí hablamos de la vida tal y como es, con sus momentos buenos y también con los difíciles. Estoy muy ilusionado por formar parte de este proyecto y por ayudar a que llegue cada vez a más personas».

Con la incorporación de Interalmería Televisión como ventana de difusión semanal, ‘Almerienses sin filtro’ inicia una nueva etapa en la que las historias de superación, creatividad y talento nacidas en Almería alcanzarán una mayor proyección, consolidando un formato que combina cercanía, autenticidad y compromiso con la divulgación de referentes inspiradores.

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