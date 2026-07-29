El Ayuntamiento licita por 375.602 euros y un plazo de cuatro meses la nueva fase de la conexión de la Rambla de Belén con el Muelle de Levante

La actuación dará continuidad a las obras ya ejecutadas del nuevo paso peatonal y completará el itinerario entre la Rambla, el Paseo de Almería y el frente portuario dentro del proyecto Puerto-Ciudad

El Ayuntamiento de Almería continúa avanzando en uno de los proyectos estratégicos para la transformación urbana de la ciudad con la apertura, inminente, del procedimiento de licitación de las obras correspondientes a la primera fase de la conexión de la Rambla de Belén con el Muelle de Levante, excluida la separata del nuevo paso de peatones, ya ejecutada, una actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación de 375.602,71 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado el proyecto técnico que permitirá acometer esta nueva actuación, dando continuidad a la primera intervención realizada con la construcción del paso de peatones que conecta el Parque Nicolás Salmerón con el acceso al Puerto, concebida desde el inicio como una separata para acompasar su ejecución al desarrollo de las obras del proyecto Puerto-Ciudad. Una vez publicado el anuncio, los licitadores contarán con un plazo de veinte días naturales para presentar su oferta.



Con esta nueva fase, el Ayuntamiento avanza en el objetivo de completar un recorrido peatonal continuo entre la Rambla de Belén, el Paseo de Almería y el Muelle de Levante, reforzando la integración física, urbana y visual entre la ciudad y su puerto, uno de los ejes estratégicos de transformación impulsados de forma coordinada con la Autoridad Portuaria.

La actuación comprende la renovación integral de la acera situada en la margen derecha de Reina Regente y su continuidad a través del Parque Nicolás Salmerón hasta enlazar con el nuevo paso peatonal ya ejecutado. El ambito contemplado para esta actuación alcanza una superficie, aproximada, de más de 1.500 m².

El proyecto mantiene los criterios de diseño y urbanización empleados en la remodelación del Paseo de Almería, utilizando los mismos materiales, pavimentos, mobiliario y alumbrado para ofrecer una imagen homogénea y continua en todo el recorrido.

Además de la renovación de pavimentos, las obras contemplan la mejora de la accesibilidad, la ampliación de la acera, la creación de nuevas áreas ajardinadas que separarán el tránsito peatonal del tráfico rodado, la reposición y plantación de palmeras, la renovación del alumbrado público, una nueva red de riego, la adaptación de la red de pluviales y la sustitución de la señalización y de los equipos semafóricos para adaptarlos a la nueva configuración del espacio urbano. memoria rambla.

Estrategia de ciudad

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha destacado que “seguimos dando pasos firmes para hacer realidad una de las actuaciones urbanas más importantes para el futuro de Almería. Tras la ejecución del nuevo paso peatonal, iniciamos ahora una nueva fase que permitirá prolongar la transformación del Paseo de Almería hasta el Puerto con un espacio accesible, moderno y de alta calidad urbana”.

Cabrera ha subrayado que “este proyecto responde a una estrategia de ciudad que persigue eliminar barreras, mejorar la movilidad peatonal y reforzar la conexión entre el centro histórico, la Rambla, el Paseo y el frente portuario, acompañando el desarrollo del proyecto Puerto-Ciudad y consolidando un nuevo eje de centralidad para Almería”.

La edil ha recordado que esta actuación forma parte del proyecto diseñado por el arquitecto Antonio Góngora para resolver la conexión entre la Rambla de Belén y el Muelle de Levante, concebido como una intervención por fases para acompasar su ejecución a las distintas actuaciones previstas tanto por el Ayuntamiento como por la Autoridad Portuaria.

Una vez concluida esta actuación, el Ayuntamiento seguirá avanzando en las siguientes fases previstas del proyecto, con el objetivo de culminar la integración urbana entre la ciudad y el Puerto y consolidar un recorrido peatonal continuo, accesible y de calidad desde la Rambla de Belén y el Paseo de Almería hasta el Muelle de Levante, en consonancia con el proceso de transformación urbana que vive actualmente la capital.

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