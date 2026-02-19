El Ayuntamiento impulsa la regeneración urbana de Los Pintores y El Zapillo con una inversión superior a 440.000 euros

Las actuaciones darán continuidad a los proyectos de rehabilitación energética que se están ejecutando en ambos barrios y mejorarán la accesibilidad, el pavimento y el alumbrado público



La actuación municipal completa la inversión de 1,5 millones de la Junta en eficiencia energética y accesibilidad dentro del programa ERRP financiado con fondos europeos NextGenerationEU



El Ayuntamiento de Almería refuerza su compromiso con la mejora integral de los barrios con la licitación de las obras de urbanización en Los Pintores y El Zapillo, una actuación que supondrá una inversión municipal superior a los 400.000 euros y que completará la rehabilitación energética y de accesibilidad de once edificios con 80 viviendas en ambos entornos, con una inversión por parte de la Junta de Andalucía de 1,5 millones de euros.



La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, han visitado, junto a la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, la delegada de Fomento en Almería, Dolores Martínez, y la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, las obras de rehabilitación que ahora se están desarrollando en el barrio de Los Pintores, como parte de toda esta actuación que se engloba en el marco de los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), acogidos al Programa 1 del Plan Ecovivienda y financiados con fondos NextGenerationEU.



Una actuación integral: edificios más eficientes y calles renovadas



Las intervenciones incluidas en este proyecto afectan a siete edificios en Los Pintores (56 viviendas) y cuatro en El Zapillo (24 viviendas). La Junta ha destinado 1.056.417 euros en Los Pintores y 446.919 euros en El Zapillo, sumando una inversión autonómica de 1,5 millones de euros. A estos proyectos suma ahora el Ayuntamiento de Almería, con su licitación, la intervención sobre la urbanización, en el barrio de Los Pintores actuando en calles Pintor Rosales, Miguel Ángel, Pintor Fortuny, Pintor Romero de Torres, Pintor Sorolla y Pastor, y en el Zapillo, actuando en las calles Tejar, Félix e Isla Graciosa .

La alcaldesa ha subrayado que esta intervención “materializa una visión integral del urbanismo, donde a la rehabilitación de los edificios en materia de eficiencia energética y accesibilidad sumamos la mejora del espacio público que los rodea”, destacando que la inversión municipal, presupuestada en más de 400.000 euros, es clave para consolidar la transformación de estos barrios.

Por su parte, la consejera Rocío Díaz ha puesto en valor la apuesta del Gobierno andaluz por la rehabilitación del parque residencial existente y ha recordado que desde 2019 se han destinado más de 25 millones de euros a actuaciones de rehabilitación y accesibilidad en Almería.



Compromiso municipal con los barrios



La actuación en Los Pintores y El Zapillo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la estrategia municipal de regeneración urbana y mejora de la calidad de vida en los barrios, apostando por una ciudad más sostenible, accesible y cohesionada.

Con esta intervención conjunta, Ayuntamiento y Junta avanzan en la modernización de edificios construidos en los años 50, mientras se renueva y dignifica el espacio público que los rodea. Una actuación esta además que viene a completar las mejoras a nivel de urbanización que se han desarrollado en el Barrio Alto, donde además el Ayuntamiento de Almería proyecta la construcción de más de cien viviendas en alquiler con opción a compra, como ha recordado la regidora.

En la visita realizada esta mañana al Barrio de Los Pintores se ha podido comprobar el antes y el después de la intervención que se ha llevado a cabo sobre una de las edificaciones, con obras que incluyen la mejora de la envolvente térmica, sustitución de ventanas, instalación de placas fotovoltaicas y actuaciones de accesibilidad, logrando reducciones del consumo energético de en torno al 70%, con el consiguiente ahorro en la factura de las familias.

A esta actuación se suma ahora la obra a cargo del ente municipal, que completa el proyecto desde el espacio público, reforzando el carácter integral de la intervención. Así, aprobados las memorias constructivas, se han licitado ya las obras de urbanización en ambos barrios, abriéndose el plazo de presentación de ofertas hasta el próximo 16 de marzo.



Actuaciones en el barrio de Los Pintores

La intervención prevista en el barrio de Los Pintores contempla principalmente la renovación de pavimentos, adaptando las vías públicas a los estándares de accesibilidad, con el objetivo de facilitar el acceso y el uso de los espacios públicos urbanizados. Las actuaciones en esta zona se desarrollarán en las calles Pintor Rosales, Miguel Ángel, Pintor Fortuny, Pintor Romero de Torres, Pintor Sorolla y Pastor. Esta actuación permitirá, además, mejorar la conexión del barrio con la Plaza Acequieros, espacio central recientemente reurbanizado por el Ayuntamiento en el marco de los fondos EDUSI.

Las obras de ejecución destinadas a la regeneración urbana de estas calles saldrán ahora a licitación con un presupuesto base de 373.064,42 euros y tendrán un plazo de ejecución de dos meses y medio.

El proyecto se completa con la sustitución de toda la señalización vertical existente, su adecuación a la nueva ordenación de los pasos de peatones, la implantación de nueva señalización horizontal y la renovación del alumbrado mural, que será sustituido por nuevos puntos de luz siguiendo las pautas de la reciente remodelación de la Plaza Acequieros. Asimismo, se sustituirá la luminaria de la columna existente junto al quiosco de la calle Miguel Ángel.

Actuaciones en el barrio de El Zapillo

En el barrio de El Zapillo los trabajos se centrarán en las calles Tejar, Félix e Isla Graciosa.El presupuesto de licitación de las obras en este ámbito es de 68.582 euros. El plazo previsto para la ejecución de esta actuación es de un mes y medio.

Las obras consistirán, de acuerdo a la memoria valorada de este proyecto, en la reparación del aglomerado asfáltico en la intersección de las calles Tejar y Félix, así como en la renovación de la señalización horizontal en un ámbito próximo a la rehabilitación de viviendas.

Además, se llevará a cabo la reparación de pavimentos y jardineras deterioradas en el espacio peatonal situado entre los conjuntos residenciales, correspondiente a la calle Isla Graciosa.

ARRU Pescadería-La Chanca

La alcaldesa se ha congratulado también de la “colaboración” prestada por la Junta de Andalucía en la ejecución de los proyectos del programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) en Pescadería-Avda del Mar, que incluyen la rehabilitación del edificio de El Patio, actuación ya finalizada; la rehabilitación de cuarenta viviendas municipales en la calle Estrella Polar, ejecutadas al 60 por ciento; y las obras de urbanización y mejora del entorno de los Torreones de la muralla medieval, iniciadas con los trabajos arqueológicos previos.