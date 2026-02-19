La Junta destina cerca de 600.000 euros a la construcción del Centro de Día de la Asociación Vivir en El Ejido

El delegado territorial de Inclusión Social visita las obras y destaca el firme compromiso del Gobierno andaluz por mejorar la atención a las personas con daño cerebral de Almería

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, acompañado del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora y la presidenta de Asociación Almeriense de Daño Cerebral Vivir, Dolores Prados, ha visitado las obras de construcción del Centro de Día que la entidad está ejecutando en el municipio ejidense, financiada al 100% con una subvención cercana a los 600.000 euros de la citada Consejería con Fondos Next Generation.

El nuevo centro, que dispondrá de 20 plazas, se está construyendo en el terreno que ha sido adquirido íntegramente por la Asociación Vivir, con recursos propios, lo que demuestra, según ha señalado González Bellido, “el esfuerzo, la constancia y el compromiso de la asociación, de sus familias y de todas las personas que creen en este proyecto” así como “su grado de implicación y responsabilidad”.

El delegado ha trasladado el “total apoyo de la Junta de Andalucía para este objetivo común que es mejorar la atención a las personas con daño cerebral en nuestra provincia, mejorando su calidad de vida y la de sus familias, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar”.

El nuevo centro contará con una superficie total de 700 metros cuadrados, diseñados para ofrecer una atención integral y especializada y contará con dos plantas. En la de arriba, se ubicará el comedor, una sala de terapia ocupacional orientada a fomentar su autonomía personal, así como una sala de psicología y una sala de logopedia, fundamentales para la intervención cognitiva, emocional y neurológica, y baños. En estos momentos la obra se encuentra al 27% de su ejecución.

En la planta baja estará la recepción, una sala de fisioterapia destinada a la rehabilitación física de los usuarios, dos despachos, dos baños y un patio en el que, en un futuro y no incluida en este proyecto, se pretende construir una piscina climatizada.

Por su parte, el alcalde de El Ejido ha indicado que “muy pronto el nuevo Centro de Día de la Asociación “Vivir” será una realidad en El Ejido y supondrá un salto cualitativo y cuantitativo en la atención que se presta a las personas con daño cerebral adquirido. Este proyecto es un claro ejemplo de avances sociales, compromiso y esperanza”. Góngora ha querido “reconocer y agradecer la extraordinaria labor que la Asociación Vivir viene desarrollando desde hace años, y de manera muy especial el empeño y el trabajo constante de su presidenta, Dolores Prados, y de todo su equipo. Su acompañamiento, rehabilitación, orientación y apoyo emocional a las personas afectadas y a sus familias es un verdadero ejemplo de compromiso social y de servicio en momentos especialmente difíciles”.

Dolores Prados ha señalado que “para la Asociación Vivir, este nuevo centro en construcción supone alcanzar un hito por el que llevamos muchos años trabajando, desde la adquisición de los terrenos hasta el inicio de las obras”. Asimismo, ha destacado que “esta infraestructura permitirá ampliar las plazas especializadas en atención multidisciplinar para personas con daño cerebral, así como reforzar el apoyo a sus familias”. La presidenta ha subrayado que el recurso “no solo beneficiará al municipio de El Ejido, sino a todo el Poniente almeriense, ya que contará con un total de 20 plazas”.

“El nuevo centro será posible gracias a una subvención concedida por la Junta, así como al esfuerzo de la propia asociación, que ha adquirido el terreno con recursos propios. No solo ofrecerá atención especializada, sino también dignidad, compañía y nuevas oportunidades de futuro”.

La presidenta de la asociación, Dolores Prados, ha manifestado que este proyecto “supone un avance fundamental para las personas con Daño Cerebral, ya que permite ofrecer una atención más completa, cercana y continuada, promoviendo la inclusión, la autonomía personal y la dignidad. Asimismo, representa un importante valor añadido para la ciudad de El Ejido”.

La asociación cuenta con distintos programas para personas con daño cerebral adquirido (DCA), con el objetivo de posibilitar una recuperación, integración y mejora de su calidad de vida: talleres de apoyo a la rehabilitación clínica; atención neuropsicológica, fisioterapéutica y logopédica; talleres de habilidades sociales, habilidades lingüísticas, lectoescritura, psicoestimulación, ocupacionales, de apoyo a la integración social y de prevención; así como servicios integrales a domicilio.

Su trabajo alcanza también a las familias de las personas que sufren el daño cerebral, como apoyo esencial en la recuperación, integración y mejora de la calidad de vida de las personas con DCA con un proyecto de apoyo en fase hospitalaria; así como un proyecto de apoyo en fase post-hospitalaria; programa de información y asesoramiento y programa de atención a las familias y grupos de autoapoyo.