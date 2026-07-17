El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán el domingo, 19 de julio, debido a:

PROCESIÓN DE ALABANZA DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CARMEN (CENTRO)

HORARIO: De19.00 a 21.00 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Parroquia de San Sebastián, Alcalde Muñoz, González Garbín, San Leonardo, Santos Zárate, Plaza Santa Rita, Alcalde Muñoz, Argollones, Murcia, Huérfanas, Granada, Plaza San Sebastián, Alcalde Muñoz, y entrada al templo.

PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN (EL ALQUIÁN)

HORARIO: A partir de las 20.00 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Plaza Obispo Casanova, Mazorcas, Granados, Avda de Los Pinos, Plataneros, Marinero, Bulevar Manuel del Águila, Narciso Yepes, Luis Mariano, Curricán, Virgen del Carmen, Industrias, Bulevar Manuel del Águila Ortega, Magallanes, Plaza Obispo Casanova y entrada a la Iglesia.

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