El Ayuntamiento instala 120 islas de reciclaje en las playas urbanas para reforzar la recogida selectiva durante el verano

Esta actuación, presentada hoy en la playa de El Zapillo, permitirá aumentar la capacidad de recogida de residuos y seguir fomentando el reciclaje entre usuarios y visitantes

El Ayuntamiento de Almería continúa avanzando en su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del litoral con la instalación de 120 islas de reciclaje distribuidas por todas las playas urbanas del municipio. El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha presentado en la playa de El Zapillo esta actuación, que coincide con la temporada de mayor afluencia de usuarios y que tiene como objetivo incrementar la capacidad de recogida de residuos y facilitar su correcta separación.

Las nuevas islas incorporan papeleras diferenciadas para envases y resto de residuos, favoreciendo que los usuarios puedan separar correctamente los desechos que más se generan en la playa, especialmente los envases ligeros. Su distribución a lo largo del litoral permitirá que cualquier usuario disponga de un punto de reciclaje cercano, reforzando así la limpieza y conservación de las playas.

“Queremos seguir dando pasos para que reciclar sea cada vez más fácil. Las playas son uno de los espacios donde más residuos se generan durante el verano y, por eso, estamos reforzando la infraestructura existente para facilitar la separación de los envases y mantener nuestro litoral en las mejores condiciones”, ha explicado Urdiales.

El edil ha destacado que el objetivo es acercar el reciclaje a todos los usuarios de las playas. “Con estas 120 islas repartidas por todas las playas urbanas del municipio damos un salto importante en la mejora del servicio y facilitamos que reciclar sea un gesto sencillo y al alcance de todos”.

Urdiales ha recordado que esta actuación supone la continuidad del trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando en materia de reciclaje y en el paseo marítimo, donde ya existen papeleras diferenciadas para envases y resto de residuos.

“No partimos de cero. Ya contamos con papeleras amarillas y grises en el paseo marítimo y ahora damos un paso más instalando estas islas de reciclaje en las playas para aumentar la capacidad de recogida y seguir fomentando la separación, especialmente de los envases, que son el residuo que más se genera en estos espacios”.

Islas más completas

El concejal ha explicado además que esta actuación constituye el primer paso de un proyecto que seguirá creciendo en los próximos años. “Este año comenzamos con islas que combinan papeleras para envases y para resto de residuos, pero nuestra intención es seguir mejorando. De cara al próximo año queremos evolucionar hacia islas más completas, incorporando nuevos contenedores para ampliar la separación de residuos y hacer el sistema todavía más eficiente”.

La instalación de estas islas forma parte de la estrategia municipal para promover hábitos responsables, reducir la presencia de residuos abandonados y mejorar la limpieza y la calidad ambiental de las playas, implicando tanto a la ciudadanía como a los miles de visitantes que disfrutan del litoral almeriense durante los meses de verano. Además de facilitar el reciclaje, las nuevas estructuras servirán como soporte para mensajes de sensibilización ambiental que invitan a cuidar las playas mediante pequeños gestos cotidianos.

Antonio Urdiales ha concluido haciendo un llamamiento a la colaboración ciudadana para seguir preservando uno de los principales atractivos de la ciudad. “Queremos que quien venga a disfrutar de nuestras playas encuentre también todas las facilidades para depositas sus residuos y reciclar. Cuidar el litoral es una responsabilidad compartida y, con estas nuevas islas de reciclaje, damos un paso más para que Almería siga siendo un referente en limpieza, sostenibilidad y respeto por el medio ambiente”.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento persigue incrementar la recogida selectiva de envases, reducir el impacto de los residuos plásticos sobre el medio natural y continuar avanzando hacia una ciudad cada vez más comprometida con la protección de su entorno y con la promoción de hábitos responsables entre vecinos y visitantes.

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