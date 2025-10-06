El Ayuntamiento mejora el equipamiento de gimnasia en el Palacio de los Juegos con un nuevo tapiz, foso y plataforma de salto de competición

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, visita los entrenamientos de los clubes Stella Maris y La Salle, y afirma que “seguimos invirtiendo en la formación, salud y talento de los jóvenes de Almería”

Hay un dicho en el deporte que asegura que “se compite como se entrena” y en el caso de la gimnasia artística, los jóvenes de los clubes Stella Maris y La Salle lo realizan desde esta campaña con un equipamiento de mayor calidad, homologado de competición, y que mejorará los resultados, y también evitará lesiones de los deportistas.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, junto al concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, han visitado las instalaciones y comprobado de primera mano la calidad de la inversión de 65.000 realizada por el Ayuntamiento en el Palacio de los Juegos Mediterráneos.

En concreto, se ha adquirido un nuevo tapiz para los ejercicios de suelo de 13 x 11 metros, homologado por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), con muelles de alta resistencia que reducen el riesgo de lesiones en los saltos y contribuyen a la calidad de los entrenamientos. Se trata del mismo que se usa en competiciones, lo que supondrá un salto cualitativo para las gimnastas. Además, se ha adquirido una plataforma de salto de competición, y un foso portátil de espuma, que garantiza seguridad en los aterrizajes y la práctica de ejercicios acrobáticos.

La alcaldesa ha manifestado que “el Ayuntamiento trabaja para mejorar la calidad de las instalaciones deportivas y que nuestros deportistas puedan entrenar en las mejores condiciones para progresar y competir en igualdad de condiciones con los deportistas de otras provincias”. Esta frase la amplía asegurando que “esta inversión mejora de forma notable el tapiz, la plataforma de salto y el foso portátil, garantizando una mayor seguridad para las gimnastas y ofreciéndoles la oportunidad de alcanzar los niveles más altos en su categoría”.

Más de 1.500 alumnos de gimnasia artística, rítmica y acrobática de Stella Maris y más de 200 de gimnasia artística del club La Salle entrenan actualmente en estas instalaciones y la alcaldesa se ha mostrado satisfecha al ver cómo las mejoras permiten un entrenamiento más seguro y profesional. Conversando con los responsables deportivos de cada club, Blanca Barreras, de Stella Maris, y Antonio Yagüe, del club La Salle, éstos han destacado que “al entrenar en un suelo igual que el de la competición, estaremos mejor preparadas y nos permiten aspirar a la alta competición”.

El deporte almeriense sigue creciendo con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, que les proporciona las infraestructuras, y les arropa para que pueda brillar el talento que existe, en este caso en gimnasia.