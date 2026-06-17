El Ayuntamiento trasladará al TSJA  el aplazamiento de la votación de nulidad de la licencia de El Algarrobico

El alcalde señala que “procedía anular la licencia y no ir más allá” tras la propuesta aprobada por el PSOE y los dos ediles no adscritos

El Ayuntamiento de Carboneras dará traslado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al Consejo Consultivo de Andalucía del acta del pleno extraordinario en la que los cinco votos del PSOE y los dos de los concejales no adscritos de la Corporación Municipal han sumado una mayoría que hace que salga adelante el aplazamiento de la votación para declarar la nulidad de la licencia de obras del hotel situado en la playa de El Algarrobico.

Desde la Alcaldía se ha elevado a pleno la propuesta para declarar vicio de nulidad del acto administrativo por el que se concedió la licencia de obras municipal en 2003, por acuerdo de la Comisión de Gobierno. Lo ha hecho de manera obligada para dar cumplimiento a una sentencia del 22 de julio de 2021, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que impone al Ayuntamiento de Carboneras la obligación de llevar a cabo la revisión de oficio de la licencia de obras.

Esta se considera nula de pleno derecho al haber quedado constatado judicialmente, entre otras cuestiones, que se había edificado en suelos no urbanizables de especial protección. Asimismo, esa propuesta ha llegado hasta la sesión plenaria tras la consulta municipal al Consejo Consultivo de Andalucía, con carácter vinculante y dictamen favorable.

Aplazamiento

No obstante, no ha llegado a someterse a votación debido a la petición del concejal no adscrito, Felipe Cayuela, de que se dejara sobre la mesa, y que ha contado con el respaldo de la mayoría de ediles, con cinco votos del PSOE y dos de los ediles no adscritos, el propio Cayuela junto a Ángeles Carrillo, que forman parte de la Corporación. Una representación que, en esta sesión, ha sido de 12 de sus 13 concejales, con la ausencia justificada de uno de los ediles pertenecientes al Grupo Municipal Socialista.

La solicitud de aplazamiento se ha justificado con la petición de incorporación al expediente de informes relacionados con las posibles consecuencias que la nulidad de la licencia podría conllevar para el Consistorio, pese a que la propia propuesta a aprobar contemplaba que “en cuanto a la obligación de indemnizar, se hace necesario deducir a posteriori un procedimiento específico para determinar si este Ayuntamiento debe responder patrimonialmente, cualitativa y cuantitativamente”.

Además, se señalaBA también ese procedimiento específico como lo adecuado para “evaluar económicamente las cantidades que eventualmente pudieran derivarse dado que, en este momento, este Ayuntamiento no cuenta con los medios materiales y personales para su estudio en detalle”.

Declaraciones del alcalde

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha expresado tras la finalización de la sesión plenaria que “lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá”. De ese modo, ha señalado que en relación a las posibles responsabilidades patrimoniales, “como bien se dice en la propuesta elevada, procede que se aborden a posteriori, una vez que se ha anulado la licencia”. “No tocaba hoy dictaminar la cuantía económica ni otros informes que han solicitado los concejales de la oposición”, ha subrayado.

De ese modo, ha explicado que desde el Ayuntamiento de Carboneras “estamos para cumplir lo que nos ordenan los tribunales de justicia y así vamos a seguir haciéndolo, dentro de las capacidades materiales y humanas que tiene un Ayuntamiento de 8.000 habitantes”. Por su parte, ha concluido, “tengo muy claro cuál es mi deber y mi obligación”, así como que “cada concejal es responsable de sus actos y a ellos –en referencia a los que han hecho posible el aplazamiento de la votación- hay que preguntarles por qué han considerado oportuno actuar así”.

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