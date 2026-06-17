La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, afirma que “la alcaldesa, en tres años, ha incumplido el 80 por ciento de su programa electoral”

Herrera: “Almería merece un gobierno que gestione con transparencia y que invierta en nuestros barrios”

Se cumplen tres años desde que María del Mar Vázquez asumió la alcaldía de Almería. Tres años en los que, lamentablemente, los almerienses no han visto cumplidas las promesas que les hizo en su programa electoral. Aunque recientemente ha declarado en una entrevista que ha cumplido más del 80% de sus compromisos, la realidad es bien distinta: más del 80% de lo prometido sigue sin realizarse o ni siquiera se ha iniciado.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha explicado que su grupo ha revisado el programa electoral del PP y constatado que “la mayoría de los compromisos clave para mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad han quedado en el olvido”.

Entre ellos, los relacionados con la conciliación familiar ya que no se han implementado medidas para facilitar la vida de las familias, especialmente aquellas sin opciones de cuidado para sus hijos en verano; no se ha constituido el consejo consultivo de las Ampas y tampoco se ha puesto en marcha ni una medida para combatir el absentismo escolar.

El número de aparcamientos disuasorios que se ha puesto en marcha es ridículo y tampoco se han ejecutado los puntos de recarga eléctrica para coches. Tampoco se ha puesto en marcha el transporte público gratuito en el Casco Histórico.

En materia de reformas y mejoras urbanas, nada se sabe del embellecimiento del acceso a La Alcazaba, de la regeneración de la Almedina, de la remodelación integral de las calles de Plaza de Toros, de la calle Granada y entorno ni de las zonas de sombra en áreas infantiles… todos estos proyectos ni siquiera han comenzado. ¿Donde está el nuevo PGOU? Apenas se ha avanzado en la elaboración de este documento.

Tampoco se ha instado a la Junta a la construcción de un centro de salud en el 18 de julio, ni hay avances para la segunda fase del Parque de las Familia. No existen noticias sobre la reforma de la oficina de El Alquián, ni del parque acuático que prometió para El Toyo, que fue solo un anuncio al aire, ni de las pistas polideportivas de Loma Cabrera, San Vicente o Bellavista.

¿Dónde están las medidas fiscales de apoyo para nuevos comercios que se implanten en el centro? ¿Y la intermedicación con los propietarios de locales vacíos para fomento del alquiler?

Fátima Herrera ha añadido que, “por si esto fuera poco, la alcaldesa ha incumplido su compromiso de no subir impuestos, y en estos tres años hemos visto cómo se incrementaban el precio del agua, el IBI, la basura y las instalaciones deportivas”. Sin embargo, en opinión de la portavoz socialista, “esta subida no se ha traducido en mejoras visibles en la ciudad. Almería sigue siendo una ciudad con barrios desiguales, un tráfico caótico, falta de aparcamientos asequibles, y unos servicios públicos que están lejos de lo que merecemos los almerienses”.

Los grandes contratos de limpieza y recogida de residuos también han llegado tarde y, según Herrera, “tres años no han sido suficientes para María Vázquez para darle una solución al desfasado e insuficiente transporte público que tenemos”.

“Mientras tanto –continúa Herrera–, sí hemos visto cómo la alcaldesa destina grandes cantidades de dinero público a eventos, actos, fotos y vídeos para alimentar su imagen personal, pero no para mejorar la ciudad”.

Por todo esto, desde el PSOE se hace un balance muy crítico de estos tres años de mandato de María Vázquez. “Almería merece un gobierno que gestione con transparencia, que invierta en nuestros barrios, en nuestros servicios públicos y en nuestro futuro”, ha destacado Fátima Herrera.

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