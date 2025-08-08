El Centro de Lenguas de la UAL lanza sus nuevos cursos de idiomas y activa descuentos por pronta matrícula

Publicadas en su página web las opciones disponibles en todos los niveles de cuatro idiomas, inglés, francés, alemány español como lengua extranjera. Los cursos están abiertos al público general, pertenezca o no a la Universidad de Almería. Las matrículas formalizadas hasta el 21 de agosto se beneficiarán de un descuento del 20%

El Centro de Lenguas de la Universidad de Almería tiene abierto el plazo de matrícula para los cursos de idiomas que oferta de cara al primer cuatrimestre del curso académico 2025/2026, en distintos niveles. En ese sentido, hay que recordar que no es necesario pertenecer a la UAL para poder estudiar en el Centro de Lenguas, bien en sus instalaciones del campus o en las de la residencia Cívitas, y formarse con su experimentado profesorado. Cualquier persona interesada en aprender desde cero o en perfeccionar sus destrezas en un segundo idioma hasta el nivel más alto de acreditación (C2) puede acceder a la web https://clenguas.ual.es/idiomas/cursos y formalizar su matrícula desde ya.Quienes lo hagan hasta el día 21 de agosto disfrutarán de un importante descuento del 20%.

La web es muy intuitiva, de fácil manejo a través de desplegables para llegar de modo sencillo hasta el curso que mejor encaje en las necesidades de cada persona y su disponibilidad de tiempo y movilidad. Así, se puede elegir entre cuatro idiomas distintos, inglés, francés, alemány español como lengua extranjera, tanto en modalidad on-line como presencial, siendo necesario seleccionar en la pestaña de ‘Estado’ la opción de ‘En matriculación’. Si se quiere afinar más aún la búsqueda, se puede elegir el nivel deseado y también la duración, en donde se despliegan las posibilidades de ‘Intensivos’, ‘Cuatrimestrales’ y ‘Anuales’, con prácticamente cuarenta opciones de cursos en total. Se recomienda celeridad, puesto que las plazas son muy limitadas para garantizar grupos con pocos integrantes y ofrecer una formación lo más personalizada posible.

En cada uno de los cursos que se suceden en la pantalla se incluye la información básica de interés, relativa a los días en los que se impartirán las clases, el horario, la modalidad, las fechas de inicio y finalización, el periodo de matrícula y el precio, al que se le aplicará el referido 20% de descuento si se formaliza la inscripción hasta 40 días antes de que empiecen las clases, o sea, el día 21 de agosto.Existe una relación amplia de descuentos para diversos colectivos, destacándose un‘premio a la fidelidad’ de hasta un 30% para quienes se hayan matriculado con anterioridad en como mínimo dos cursos del Centro de Lenguas. De hecho, hay un buen número de usuarios que lo disfrutan, porque iniciaron su camino de mejora en idiomas y de subida paulatina de acreditaciones en el Centro de Lenguas y lo han continuado, aprendiendo de manera natural y progresiva y pasando desde el A1, o más básico, hasta el C2, o más alto.

Entre la información que se facilita de cada una de las formaciones ofertadas está la de las plazas disponibles, que pasan del verde al rojo cuando ya son pocas. Un ejemplo de ello es, a primeros de agosto, el Curso Anual de Lengua y Cultura de Español, dirigido a estudiantes extranjeros y que se encuentra prácticamente lleno. Por ello, se insiste en la recomendación de efectuar la matrícula lo antes posible, más allá del beneficio económico que supone el descuento ofertado, porque cabe la posibilidad de quedarse fuera del grupo que mejor se ajusta a las necesidades particulares. Así, cabe recordar que el proceso es íntegramente on-line, estando la plataforma de matriculación ya habilitada y con un acceso directo desde cada uno de los cursos.

En todo caso, el Centro de Lenguas de la UAL también recomienda realizar una consulta completa de la amplia y variada carta de días, horarios y niveles, preparada por sus profesionales desde el conocimiento de las preferencias del alumnado. Y es que ha sido confeccionada desde la experiencia atesorada en la formación de las miles de personas que han alcanzado el éxito en la mejora de sus competencias lingüísticas y han obtenido su acreditación correspondiente. Tal y como se puede apreciar en la navegación por la web, llegado el momento también se pone a disposición del alumnado una serie de cursos específicos de preparación de exámenes, un ‘entrenamiento’ fundamental que hace que las posibilidades de superar el nivel se eleven considerablemente al practicar todas y cada una de las pruebas específicas y llegar a la cita sabiendo cómo va a desarrollarse. En definitiva, se trata de un acompañamiento de principio a fin.