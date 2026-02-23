Una investigación de la UAL alerta del riesgo de extinción de la ‘siempreviva’ de Mojácar 

Investigadores de la Universidad de Almería determinan en un estudio publicado en la revista ‘Biodiversity and Conservation’ que la especie ‘Limonium estevei’, cuya población mundial se circunscribe a esa localidad almeriense, “no está amenazada por procesos naturales, sino por la presión urbanística y la pérdida acelerada de su único hogar”

Para conocer el origen de este trabajo hay que retrotraerse a principios de los años 2000, cuando comenzó el desarrollo urbanístico de Playa Macenas, al sur de Mojácar. Esta acción afectó muy directamente a “la única población mundial conocida” de ‘Limonium estevei’, “planta extremadamente rara y con una distribución muy limitada”. Tan fue así que “la pérdida y alteración de su hábitat natural generó una gran preocupación entre científicos, administraciones, gestores ambientales y sociedad en general”. Es el punto de partida del estudio ‘Hybridization, ecological niche, and conservation of the threatened endemic species Limonium estevei: an integrated approach in the genus Limonium’. El estudio convierte así “un caso local en una advertencia global sobre las consecuencias de no proteger lo que nos hace únicos”, señalan los autores.

Los resultados han sido publicados recientemente en la revista de alto impacto ‘Biodiversity and Conservation (Springer Nature)’, y hay acceso al mismo a través del identificador digital DOI: https://doi.org/10.1007/s10531-026-03254-7. Sus autores son investigadores de la Universidad de Almería adscritos al Departamento de Biología y Geología, en el ámbito de la Ecofisiología, Biología de la Conservación, Botánica, Ecología y Genética de Poblaciones. Son Lucía Miranda Hernández, Esteban Salmerón Sánchez; María Jesús Fernández Cobo, Encarnación Merlo Calvente, Francisco J. Pérez García y Juan Francisco Mota Poveda, integrantes del Grupo de Investigación de la UAL ‘Biología de la Conservación’ (RNM-344). Han colaborado también Carlos Salazar Mendías, de la Universidad de Jaén, y Antonio Jesús Mendoza Fernández y Fabián Martínez Hernández, ambos de la Universidad de Granada.

‘Limonium estevei’ es, por lo tanto, una planta única en el mundo que solo vive en esa pequeña zona costera al sur de Mojácar. Esta distribución tan limitada hace que la especie sea extremadamente vulnerable, a lo que se suma una fuerte presión urbanística porque su único hábitat coincide con áreas sometidas a un intenso desarrollo turístico e inmobiliario, lo que ha reducido notablemente sus poblaciones. Desde hace años existía además otra preocupación, como la posibilidad de que esta planta se cruzara con una especie cercana que crece en la misma zona, lo que podría haber puesto en peligro su identidad genética. Este estudio analiza en detalle si esa hibridación supone realmente una amenaza para la supervivencia de ‘Limonium estevei’, como se había sugerido previamente.

Para ello, el trabajo combina diferentes enfoques como el estudio del ADN, la forma de las plantas, los suelos donde crecen y los nutrientes que acumulan en sus hojas. “Nuestros resultados muestran que, aunque existen híbridos, ‘Limonium estevei’ conserva su identidad genética”. Así lo han manifestado desde el grupo de investigadores que ha desarrollado el trabajo, añadiendo que “la clave está en que esta especie depende de unos suelos muy concretos y poco comunes, lo que actúa como una barrera natural”. Así, el estudio concluye que “el mayor riesgo para ‘Limonium estevei’ no es la hibridación, sino la pérdida de su hábitat”, y subraya la “necesidad urgente de proteger este enclave único”.

Entienden que estos resultados “tienen un impacto social directo y profundo, porque se centran en la supervivencia de una especie que podría desaparecer para siempre”. A corto plazo, “el estudio lanza un mensaje claro: ‘Limonium estevei’, una planta única en el mundo, no está amenazada por procesos naturales como la hibridación, sino por la pérdida acelerada de su único hogar”. La presión urbanística en Playa Macenas “ha puesto a la especie al borde de la desaparición, y el trabajo demuestra que, si se destruye su hábitat, no existe una alternativa real para salvarla”. Es por ello que los resultados “permiten tomar decisiones más responsables, evitando soluciones aparentes que no funcionan y centrando los esfuerzos en proteger el lugar donde la especie aún sobrevive”.

A medio plazo, “este trabajo contribuye a una mayor concienciación social sobre lo frágil que puede ser nuestro patrimonio natural, por otra parte, único en el mundo”. Muestra “cómo una planificación urbanística sin bases científicas puede significar la extinción irreversible de una especie que ha tardado millones de años en evolucionar”. Al mismo tiempo, “ofrece una base científica sólida para compatibilizar desarrollo y conservación, recordando que una vez perdido un endemismo la extinción es para siempre, no hay marcha atrás”. Han desarrollado una investigación científica profunda que “permite tomar decisiones de conservación basadas en evidencias sólidas”. Con referencia a una conocida serie televisiva, han puesto un titular de impacto social sobre sus aportaciones: “Juego de genomas: la Siempreviva de Mojácar (Limonium estevei) resiste a la hibridación en su ‘trono de piedra y sal’”.