El sector del manipulado se cita el 19 de abril en la Rambla de Almería ante un convenio bloqueado desde hace casi año y medio

La asamblea convocada por CCOO Industria de Almería y UGT-FICA Almería se celebrará en pleno arranque de la campaña hortofrutícola, con un convenio caducado, una propuesta empresarial regresiva sobre la mesa y la mediación de la Junta de Andalucía sin desbloquear el conflicto.

UGT FICA Almería y CCOO Industria de Almería y han fijado para el domingo 19 de abril a las 11:00 horas una asamblea y concentración en el anfiteatro de la Rambla de Almería dirigida a las personas trabajadoras del manipulado y envasado de frutas hortalizas y flores. La cita está pensada para informar de la estrategia sindical repasar las reuniones celebradas hasta ahora con la patronal y articular respuesta colectiva ante un proceso negociador que sigue sin desbloquearse. El convenio provincial del sector lleva caducado desde el 31 de diciembre de 20. Ese marco regula las condiciones laborales de un ámbito productivo que emplea a unas 30.000 personas en la provincia, en su mayoría mujeres, y que constituye uno de los principales motores económicos del sureste peninsular. La parte trabajadora reclama un incremento salarial del 4% por encima del SMI y la reducción de la jornada de 46 a 40 horas semanales, en coherencia con el Estatuto de los Trabajadores y con el contexto de subida del SMI a 1.221 euros mensuales en 2026. La representación empresarial, integrada por Coexphal, Ecohal y Asempal-Agricultura, ha trasladado en cambio una propuesta que la parte social considera de retroceso: subida del 2% a partir de 2027, absorbible si vuelve a subir el SMI y sin pago de atrasos, además del aumento de la jornada irregular del 10 al 20%. La mesa negociadora cerró su última sesión, el pasado 13 de marzo, sin avances entre la parte social y la patronal. La Junta de Andalucía ha intervenido recientemente: el delegado territorial Amós García ha puesto a disposición de las partes los instrumentos de mediación del CARL y del Sercla Hortoinfo y se ha emplazado un nuevo encuentro para mayo si no se producen progresos antes. La asamblea del 19 de abril llega, además, con un precedente próximo: en Granada, el preacuerdo alcanzado el 5 de diciembre incluyó revisión salarial conforme al IPC, abono de atrasos y un incremento del 5,8% al 7,4% según categorías, elevando el precio/hora hasta 9,77 €. Ese marco se ha convertido en referencia para la parte social almeriense, que rechaza un acuerdo de mínimos en una provincia donde el sector mueve un volumen de negocio millonario y exporta a toda Europa. La convocatoria del domingo servirá para que CCOO Industria de Almería y UGT FICA Almería expliquen el escenario, recojan la voz de la plantilla y definan los próximos pasos de un calendario de movilización que el bloqueo patronal vuelve cada semana más necesario.