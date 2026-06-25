El Colegio de Economistas de Almería entregará el Premio Economía 2025 a Crash Music

El acto se celebrará el próximo 26 de junio en el Restaurante La Jábega con presencia de autoridades y representantes del ámbito económico

El Colegio Profesional de Economistas de Almería hará entrega del Premio Economía 2025 el próximo viernes 26 de junio, a las 20:00 horas, en el Restaurante La Jábega. En esta edición, la distinción ha sido concedida a Crash Music en reconocimiento a su destacada trayectoria y su contribución al desarrollo económico, cultural y social de la provincia de Almería.

La ceremonia contará con la participación de destacadas personalidades del ámbito institucional y económico, entre ellas, Dña. Aránzazu Martín, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería; Dña. Sacramento Sánchez, concejal delegada de área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul; D. Álvaro Izquierdo, diputado de Economía y Digitalización de la Diputación de Almería;

D. Carlos J. Cano Guillén, secretario del Colegio Profesional de Economistas de Almería; y Dña. Ana Moreno, decana del Colegio.

Asimismo, asistirán D. José Ángel Vélez, secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, y D. Diego Ferrón, CEO de Crash Music, como representantes del ámbito cultural y autonómico. La clausura institucional correrá a cargo de D. Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España.

El Premio Economía, instaurado en el año 2000, tiene como objetivo poner en valor a personas, empresas o entidades cuya actividad ha tenido un impacto relevante en el desarrollo económico y social de la provincia.

Esta edición cuenta con el patrocinio y la colaboración de Cegid Microdata, Granda, Aseproem, Alborán Formación, Biorizon, Bio Sabor, Cajamar, Exabe, Grupo de Auditores Públicos, Laboralytec, Onda Cero, Onlinemente y Rico Asesores, entidades comprometidas con el impulso y reconocimiento del talento y la excelencia empresarial en la provincia.

Historial de galardonados con el Premio Economía:

2000 · Cajamar

2001 · Francisco Martínez-Cosentino Justo

2002 · Alfredo Sánchez Fernández

2003 · Cristóbal Montoro Romero

2004 · José María Rosell Recasens

2006 · Cooperativa Los Filabres

2007 · Universidad de Almería

2008 · Medgaz

2009 · Martín Soler Márquez

2010 · Joaquín Moya-Angeler Cabrera

2011 · Grupo Playas y Cortijos

2012 · Visual Chart Group

2013 · Grupo Caparrós

2014 · Vicasol SCA

2015 · LYD Aromáticos

2017 · Realtrack Systems

2018 · Agrobio

2019 · Biorizon Biotech

2020 · Cáritas Diocesanas Almería

2021 · Mermeladas Lorusso y Sáez

2022 · Globomatik

2023 · María Dolores Morales Vicente

2024 · Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA)

2025 · Crash Music

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