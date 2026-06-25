La provincia de Almería recupera 4 banderas azules en las playas y puertos del litoral

La delegada del Gobierno y el de Turismo han entregado 41 banderas azules. Se trata del año que más reconocimientos se han conseguido desde que hay registros

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañada del delegado de Turismo provincial, Juan José Alonso, han hecho entrega de las banderas azules que han conseguido las playas y los puertos de la provincia. En total se trata de 38 distinciones a las playas de la provincia, tres puertos, cuatro centros azules y un sendero. “Con respecto al año anterior supone un aumento de cuatro banderas azules y se trata del año que más banderas se han conseguido desde que hay registros” ha detallado la delegada.

Martín ha reconocido la importancia de estas distinciones y ha dado la enhorabuena a los consistorios por estas banderas. “Es una muestra de cómo el litoral andaluz ha sabido adaptarse a los retos de nuestro tiempo sin perder su esencia: hospitalidad, respeto al entorno natural y compromiso con el visitante”, ha dicho. “Este reconocimiento también refleja el esfuerzo colectivo por mantener y mejorar nuestro entorno costero”. “Aprovecho para dar las gracias a todos los municipios por su esfuerzo en cuidar esas joyas naturales que son también un motor económico para nuestro destino”.

La delegada ha explicado que “en Almería, este verano 38 playas ondearán con bandera azul, lo que representa un récord para la provincia. Este distintivo de calidad es otorgado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a playas que cumplen con altos estándares de calidad, seguridad, y gestión ambiental”. En nuestra provincia once municipios tendrán en este 2026 estos reconocimientos. Se trata de Mojácar, Roquetas de Mar, Adra, El Ejido, Pulpí, Almería capital, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Níjar, Vera y Balanegra.

Además, también se han obtenido 4 centros azules, se trata del Centro de Interpretación de la Pesca (Adra), Centro de Interpretación de Punta Entinas- Sabinar (El Ejido), Castillo de San Juan de los Terreros (Pulpí) y el Aula del Mar de Roquetas de Mar (Roquetas de Mar) y un sendero azul, el sendero de San Nicolás en la localidad de Adra. Los Senderos Azules son un programa de ámbito nacional que galardona la recuperación y puesta en valor de senderos e itinerarios que promueven la educación ambiental y el disfrute sostenible de nuestro entorno.

Estas son las playas con bandera azul en los once municipios de la provincia:

Mojácar (6 banderas): El Cantal, El Descargador, Lance Nuevo, Marina de la Torre, Piedra Villazar (que la recupera este año) y Venta del Bancal-Ventanicas.

(6 banderas): El Cantal, El Descargador, Lance Nuevo, Marina de la Torre, Piedra Villazar (que la recupera este año) y Venta del Bancal-Ventanicas. Roquetas de Mar (6 banderas): Aguadulce, La Bajadilla, Las Salinas, Romanillas, Urbanización Playa Serena y Urbanización Roquetas.

(6 banderas): Aguadulce, La Bajadilla, Las Salinas, Romanillas, Urbanización Playa Serena y Urbanización Roquetas. Adra (4 banderas): Censo, El Carboncillo, San Nicolás y Sirena Loca.

(4 banderas): Censo, El Carboncillo, San Nicolás y Sirena Loca. El Ejido (4 banderas): Balerma, Levante Almerimar, Poniente Almerimar y San Miguel.

(4 banderas): Balerma, Levante Almerimar, Poniente Almerimar y San Miguel. Pulpí (4 banderas): Calipso, Los Nardos, Mar Rabiosa y Mar Serena.

(4 banderas): Calipso, Los Nardos, Mar Rabiosa y Mar Serena. Almería Capital (3 banderas): El Toyo, San Miguel Cabo de Gata y Almería.

(3 banderas): El Toyo, San Miguel Cabo de Gata y Almería. Carboneras (3 banderas): El Ancón, Los Barquicos-Cocones y Las Marinicas.

(3 banderas): El Ancón, Los Barquicos-Cocones y Las Marinicas. Cuevas del Almanzora (3 banderas): Pozo del Esparto, Quitapellejos-Palomares y El Playazo-Villaricos (que la recupera este año).

(3 banderas): Pozo del Esparto, Quitapellejos-Palomares y El Playazo-Villaricos (que la recupera este año). Níjar (2 banderas): Aguamarga y San José.

(2 banderas): Aguamarga y San José. Vera (2 banderas): El Playazo y Las Marinas-Bolaga (que la recupera este año).

(2 banderas): El Playazo y Las Marinas-Bolaga (que la recupera este año). Balanegra (1 bandera): Playa de Balanegra

Puertos deportivos

La provincia también suma reconocimientos en sus instalaciones náuticas. En 2026, tres puertos deportivos almerienses cuentan con Bandera Azul: el puerto deportivo de Adra, el de San José (Níjar) y el de Roquetas de Mar, este último recuperando el distintivo.

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