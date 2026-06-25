La Junta invierte 265.000 euros en mejorar el cauce del río Andarax en el término municipal de  Rágol

La actuación cuenta con una inversión inicial de 1.779.996,74 euros, y culminará en noviembre del 2027

El delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, Antonio Mena, ha visitado el municipio de Rágol para conocer el desarrollo de las actuaciones de restauración y mantenimiento que se están ejecutando en un tramo del río Andarax, en el término municipal de Rágol. Durante el recorrido Mena ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Miguel Rodríguez, la diputada provincial Matilde Díaz, y miembros de la corporación municipal.

Mena ha explicado que “la intervención tiene como objetivo principal recuperar la funcionalidad hidráulica del cauce y reducir los riesgos asociados a futuros episodios de avenida, garantizando al mismo tiempo la adecuada conservación del Dominio Público Hidráulico”.

La actuación cuenta con una inversión inicial de 1.779.996,74 euros, comenzó su ejecución en noviembre de 2025 y tendrá vigencia hasta noviembre de 2027. Además, está prevista una ampliación presupuestaria de 1.461.003 euros, de los que 1.030.000 euros corresponden al ejercicio 2026 y 431.003 euros al ejercicio 2027. En total se espera una inversión de más de 3 millones de euros en el mantenimiento de cauces en la provincia de Almería durante estos dos años.

Los trabajos visitados se están llevando a cabo en el paraje Pago del Cura, en la confluencia de la rambla de Guadix con el río Andarax. Las obras se iniciaron en febrero de 2026 y continuarán hasta el próximo otoño, una vez finalice la parada ecofuncional establecida durante el periodo estival.

Los estudios previos pusieron de manifiesto una importante acumulación de sedimentos procedentes de la rambla de Guadix, consecuencia de intensos procesos erosivos en su cuenca. Estos aportes habían generado depósitos superiores a los 2,5 metros de espesor que provocaban la colmatación de las defensas existentes, reducían en más del 50 por cien la capacidad de desagüe del río Andarax y desviaban el flujo de las avenidas hacia la margen derecha.

Asimismo, esta situación suponía un riesgo potencial para infraestructuras próximas, especialmente para la carretera autonómica A-348, incrementando la vulnerabilidad de la zona ante futuros episodios de lluvias intensas. Ante estas circunstancias, la Consejería consideró necesaria la ejecución de una actuación específica destinada a restablecer la capacidad hidráulica del cauce y minimizar los riesgos asociados a posibles inundaciones.

La intervención está permitiendo retirar importantes acumulaciones de sedimentos y biomasa, así como controlar la presencia de vegetación invasora que dificultaba el funcionamiento hidráulico del río. El delegado ha detallado que “este proyecto persigue mejorar la resiliencia del río Andarax como infraestructura verde, reforzando su adaptación frente a los efectos del cambio climático y favoreciendo la recuperación de sus valores ambientales y funcionales”.

Por su parte el alcalde de Rágol, Miguel Rodríguez, ha agradecido a la Junta de Andalucía esta “actuación histórica para nuestro municipio” destacando el compromiso del Gobierno andaluz para revertir la situación de decadencia que el entorno del río sufría desde hacía años. “Estas obras eran completamente necesarias para garantizar la seguridad de nuestro pueblo y devolverle la vida a un espacio natural que es vital para toda la comarca”, ha señalado el edil.

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