‘The Champions Burger’ vuelve a Almería con su ruta ‘The Big Game’ y un impactante espectáculo inspirado en el fútbol americano

GabinetedePrensa junio 23, 2026 0
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Del 2 al 12 de julio, el Parque de la Estación se transforma en una auténtica sede deportiva al aire libre donde competirán 15 restaurantes de todo el país

The Champions Burger’, el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa, regresa este verano a Almería con su nueva ruta ‘The Big Game’, una puesta en escena completamente renovada y un impactante espectáculo de entretenimiento. El evento cuenta con el apoyo del Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería.

Respaldado por miles de seguidores y convertido ya en un fenómeno gastronómico, el festival vuelve a buscar la “Mejor hamburguesa de España”, en esta edición con un ambiente de competición inspirado en la estética y la adrenalina de los grandes partidos de la NFL, la liga profesional de fútbol americano.

Será del 2 al 12 de julio cuando el Parque de la Estación se transforme en una auténtica sede deportiva al aire libre, donde los almerienses podrán probar las últimas innovaciones en hamburguesas mientras disfrutan de un show en vivo.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que “la nueva ubicación de ‘The Champions Burger’ acercará más este evento a todos los almerienses, además de dinamizar el Parque de la Estación”.

Competición, espectáculo y adrenalina

‘The Big Game’ tendrá previa, espectáculo y campeones. Con un montaje dominado por los tonos rojo, azul y blanco, los aficionados se moverán entre una escenografía que les sorprenderá, iluminación envolvente, túneles de acceso y actividades interactivas para que participen del ambiente vibrante.

15 de los restaurantes más en forma del país llegarán a Almería subidos a sus food trucks, con muchas ganas de mostrar su nivel. Y en cada jornada, los chefs pelearán por avanzar posiciones con técnica y creatividad para convertir su elaboración en la burger ganadora.

Entre ellos, la hamburguesería local ‘Rico’, que ganó el año pasado en la ciudad, jugará en casa y buscará conquistar a la afición almeriense para revalidar su título. Andalucía también estará muy bien representada con Godeo (Córdoba), Street Food (Sevilla), y Gottan y Dak (Málaga) y sus sorprendentes combinaciones con un punto de riesgo que buscarán destacar entre las mejores burgers del país.

Fuera de competición, el festival contará con figuras reconocidas de la gastronomía como el restaurante cordobés Nolito’s -ganador del triple podio en 2025 con su famosa burger “Diamante Azul”.

Producto prémium

Como en cada edición, ‘The Champions Burger’ mantiene su marca de la casa. La carne sigue siendo la gran protagonista. Cortes prémium de origen certificado, jugosos y de textura suave que se cocinan al momento en la parrilla para garantizar su sabor y consistencia.

A partir de ahí, las innovadoras y atrevidas combinaciones de ingredientes cuidadosamente seleccionados buscan diferenciarse del resto. La misión, reinterpretar la hamburguesa subiendo su nivel gastronómico a categoría superior.

En esta gira habrá burgers con pan brioche tipo pretzel o versiones artesanales con panes de colores, glaseados y gratinados, croqueta de macarrones y queso, ahumados de leña, mermeladas saladas, toppings crujientes, salsas cremosas caseras y quesos aromáticos. Todo pensado para una intensa competición, donde cada detalle suma puntos.

Para acompañar, estarán los food trucks de ‘Ybarra’, con sus crujientes patatas fritas, y ‘Cheeck’s’, con su irresistible pollo frito. Los más golosos podrán elegir entre los esponjosos dónuts de pastelería Ioan y las cremosas tartas de queso de ‘Sandguix’ y ‘Seixis’.

El público decide

De entrada gratuita, el público es el que decide. Tras probar las burgers, llegará el momento de votar y mover el marcador. Solo hay que escanear el código QR del ticket de compra y valorar cada receta según el pan, la carne, la mezcla de ingredientes, la presentación y la originalidad.

Las tres más votadas subirán al podio de Almería. Al final de la gira, solo una ganará el título de “Mejor hamburguesa de España”.

Líder de los eventos gastronómicos de entretenimiento

Desde su creación, en 2018, ‘The Champions Burger’ ha revolucionado la cultura de la hamburguesa, convirtiéndose en el líder de los eventos gastronómicos de entretenimiento. En 2025 se batieron récords: 57 ciudades visitadas, más de 8 millones de asistentes, 300 hamburgueserías participantes y un exitoso debut internacional en París y Oporto.

En 2026, el festival se reinventa en su séptima edición con un tour de más de 60 paradas, una expansión internacional que está llevando la pasión por las burgers a nuevos destinos de Francia, Portugal y otros países europeos, y tres nuevas rutas temáticas: The Big Game, California Dreaming y All Star.

Con un formato rompedor que fusiona ocio y gastronomía con espectáculo, The Champions Burger se ha consolidado como el festival gastronómico más viral del momento.

Miles de personas lo vivirán en cada ciudad. Tras su paso por Murcia, Sevilla, Alicante, Madrid, Barcelona, Cádiz y Jaén, ahora el partido se jugará en Almería.

Consulta el listado de participantes:

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