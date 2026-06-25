Los camareros asalariados y el personal de limpieza lideran el mapa de posiciones de la hostelería y el turismo en Andalucía
Andalucía encabeza la ocupación nacional con un promedio de 424.758 profesionales en puestos clave El mapa del empleo regional está dominado por los camareros asalariados (141.232) y el personal de limpieza (117.574)
A nivel nacional, estas posiciones destacan por una alta presencia femenina (67,5%) y un peso del talento internacional cercano al 30%
La campaña de verano cada vez está más cerca y las empresas se apresuran a iniciar la contratación para cubrir la temporada estival. Por ello, Randstad, la empresa de talento líder en España, ha realizado una radiografía basada en la Encuesta de Población Activa (EPA), cuyo objetivo no es analizar la industria de manera global, sino diseccionar el comportamiento y la composición de las posiciones y puestos profesionales clave que sostienen el turismo en la región.A nivel territorial, Andalucía lidera la clasificación nacional concentrando un promedio de 424.758 ocupados en los principales perfiles (el 18,6% del total del país). En este mercado, el mapa del empleo está encabezado de forma indiscutible por dos ocupaciones específicas: los camareros asalariados, que representan la mayor fuerza laboral con 141.232 trabajadores, y el personal de limpieza de hoteles y establecimientos, que se sitúa en segundo lugar con 117.574 profesionales. Les siguen, con un rol crítico para la temporada, puestos como los cocineros asalariados (64.577) y los empleados de agencias de viajes y recepcionistas (38.752).Esta posición de liderazgo sitúa a Andalucía a la cabeza del mapa nacional, seguida por la Comunidad de Madrid, con 355.840 profesionales (15,6%), y Cataluña, con 340.069 ocupados (14,9%). Sin embargo, la especialización de los puestos varía significativamente entre regiones: mientras que el mercado andaluz y el catalán destacan fundamentalmente por el volumen en tareas de limpieza y camareros, Madrid concentra el mayor volumen de puestos técnicos y de gestión del país, liderando en empleados de agencias de viajes, recepcionistas de hoteles y telefonistas (45.903). Por su parte, otras potencias vacacionales como la Comunidad Valenciana (231.592), Canarias (200.171) y Baleares (101.067) muestran una concentración de puestos muy ligada a la estacionalidad de la restauración y los servicios de alojamiento, destacando el caso canario, donde el personal de limpieza (68.418) llega a superar en volumen a los propios camareros asalariados.
Las posiciones líderes a nivel nacional
En este arranque de 2026, el mapa del empleo en el sector está liderado de forma indiscutible por dos ocupaciones específicas en términos de volumen: el personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos, que se sitúa a la cabeza con 747.062 profesionales ocupados, y los camareros asalariados, que representan la segunda mayor fuerza laboral con 631.434 trabajadores. Les siguen, a gran distancia en volumen pero con un papel operativo crítico para la temporada, puestos como los cocineros asalariados (más de 301.000) o los ayudantes de cocina (cerca de 169.000).»La inminente campaña estival nos obliga a poner el foco no tanto en las cifras globales del turismo, sino en la realidad específica de las posiciones que sostienen su operativa«, señala Víctor Jofre, responsable de cuentas estratégicas del sector en Randstad. «Nuestro análisis demuestra que las empresas no demandan un perfil genérico, sino que nos enfrentamos a dinámicas de talento muy diversas según cada puesto. De hecho, las posiciones con mayor volumen de profesionales en este arranque de 2026, como el personal de limpieza de hoteles o los camareros asalariados, presentan realidades completamente opuestas en cuanto a su relevo generacional o la incorporación de talento internacional para cubrir la temporada estival«.
Análisis por ocupación: de la alta feminización operativa al sesgo directivo
La presencia femenina es especialmente elevada en determinadas posiciones operativas. El personal de limpieza de hoteles y establecimientos constituye el ejemplo más representativo, con 646.205 mujeres ocupadas frente a 100.857 hombres, lo que supone más del 86% del total de este perfil. También destacan los puestos de agencias de viajes, recepción hotelera y atención telefónica, donde las mujeres representan cerca del 69% de la fuerza laboral.Por el contrario, los hombres mantienen una mayor presencia en los puestos directivos y de gerencia, especialmente en la gestión de empresas de restauración, donde ocupan el 62,5% de las posiciones. En profesiones clave como camareros y cocineros asalariados, sin embargo, la distribución por sexos es mucho más equilibrada, reflejando una progresiva convergencia en algunas de las ocupaciones con mayor volumen de contratación de la hostelería.
Las posiciones clave consolidan su peso como motor de empleo intergeneracional, con casi la mitad de los profesionales mayores de 45 años
El análisis por edad de las principales ocupaciones muestra un mapa profesional cada vez más apoyado en el talento sénior. En el primer trimestre de 2026, del total de personas que desempeñaban estos puestos, más de un millón tenían más de 45 años (561.919 entre 45 y 54 años y 488.694 mayores de 55), lo que supone cerca del 48% del empleo analizado. Esta estructura demográfica pone de manifiesto que estas ocupaciones no solo actúan como puerta de entrada al mercado laboral para los jóvenes, sino que se han consolidado como un importante nicho de estabilidad para profesionales con mayor experiencia.Por categorías profesionales, los camareros asalariados continúan concentrando el mayor volumen de empleo, con 631.434 ocupados en el primer trimestre de 2026, destacando en esta posición la presencia de trabajadores jóvenes: 188.455 tienen entre 25 y 34 años y 159.342 son menores de 25. En el extremo opuesto, el personal de limpieza presenta una estructura mucho más envejecida, con más de 508.000 trabajadores mayores de 45 años sobre un total de 747.062 ocupados. También los puestos directivos y de gerencia se concentran principalmente en las franjas de 35 a 54 años, mientras que actividades como la preparación de comidas rápidas mantienen un marcado perfil juvenil, donde casi la mitad de los profesionales tiene menos de 25 años.
El empleo extranjero gana peso y roza el 30% de los puestos analizados
Los profesionales de nacionalidad española siguen siendo mayoritarios en el desempeño de las ocupaciones analizadas, con 1,32 millones de ocupados en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, el peso de los profesionales extranjeros continúa creciendo y ya alcanza los 654.756 trabajadores, cerca del 30% del empleo total en estas categorías, frente al 22% que representaban antes de la pandemia.Desde 2019, el número de ocupados extranjeros en estos puestos específicos ha aumentado más de un 56%, mientras que el volumen de trabajadores nacionales se ha mantenido relativamente estable. Su presencia alcanzó un máximo histórico durante el verano de 2025, cuando cerca de 670.000 extranjeros cubrían estas ocupaciones clave, consolidándose como un pilar fundamental para dar respuesta a las necesidades de contratación de las empresas.La contratación indefinida se afianza en el mapa de puestos turísticos y de hosteleríaLa estabilidad contractual se ha consolidado como una característica transversal en la mayoría de las posiciones profesionales analizadas. En el primer trimestre de 2026, los contratos indefinidos representan prácticamente la totalidad del empleo entre los directivos y superan el 90% en puestos como recepcionistas, empleados de agencias de viajes y cocineros asalariados. También alcanzan cuotas muy elevadas entre los camareros (84,9%), reflejando una maduración del empleo tras los cambios regulatorios introducidos por la reforma laboral.Esta tendencia hacia la estabilidad se extiende al resto de funciones: el empleo indefinido supera el 80% entre el personal de limpieza, los trabajadores que atienden a viajeros y los ayudantes de cocina, alcanzando un 78,9% incluso en el perfil de preparación de comidas rápidas. En términos absolutos, destacan los más de 610.000 profesionales de limpieza, 535.800 camareros y 273.900 cocineros con contrato indefinido, confirmando un modelo de inserción laboral más sólido en las ocupaciones de la industria.
Convivencia de puestos operativos con una creciente demanda de cualificación especializada
El análisis según el nivel formativo de los profesionales revela una dualidad clara en las ocupaciones del sector. Por un lado, las posiciones de carácter más operativo e inmediato siguen concentrando un elevado volumen de trabajadores con estudios generales o no profesionales, como ocurre con la categoría de camareros asalariados (436.863 profesionales) y el personal de limpieza de hoteles y establecimientos (581.712). Al mismo tiempo, la Formación Profesional técnica gana protagonismo como la vía principal de acceso a perfiles especializados como recepcionistas, empleados de agencias de viajes y cocineros.Por su parte, los estudios universitarios tienen una presencia especialmente destacada en los puestos de gestión y atención cualificada. Cerca del 60% de los directores y gerentes de empresas de alojamiento cuentan con titulación universitaria, mientras que los trabajadores que atienden a viajeros y los guías turísticos registran uno de los mayores niveles de cualificación del estudio. Esta evolución refleja cómo las necesidades de talento combinan cada vez más los perfiles de ejecución operativa con profesionales altamente cualificados.