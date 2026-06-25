Los camareros asalariados y el personal de limpieza lideran el mapa de posiciones de la hostelería y el turismo en Andalucía



Andalucía encabeza la ocupación nacional con un promedio de 424.758 profesionales en puestos clave El mapa del empleo regional está dominado por los camareros asalariados (141.232) y el personal de limpieza (117.574)

A nivel nacional, estas posiciones destacan por una alta presencia femenina (67,5%) y un peso del talento internacional cercano al 30%



La campaña de verano cada vez está más cerca y las empresas se apresuran a iniciar la contratación para cubrir la temporada estival. Por ello, Randstad, la empresa de talento líder en España, ha realizado una radiografía basada en la Encuesta de Población Activa (EPA), cuyo objetivo no es analizar la industria de manera global, sino diseccionar el comportamiento y la composición de las posiciones y puestos profesionales clave que sostienen el turismo en la región.A nivel territorial, Andalucía lidera la clasificación nacional concentrando un promedio de 424.758 ocupados en los principales perfiles (el 18,6% del total del país). En este mercado, el mapa del empleo está encabezado de forma indiscutible por dos ocupaciones específicas: los camareros asalariados, que representan la mayor fuerza laboral con 141.232 trabajadores, y el personal de limpieza de hoteles y establecimientos, que se sitúa en segundo lugar con 117.574 profesionales. Les siguen, con un rol crítico para la temporada, puestos como los cocineros asalariados (64.577) y los empleados de agencias de viajes y recepcionistas (38.752).Esta posición de liderazgo sitúa a Andalucía a la cabeza del mapa nacional, seguida por la Comunidad de Madrid, con 355.840 profesionales (15,6%), y Cataluña, con 340.069 ocupados (14,9%). Sin embargo, la especialización de los puestos varía significativamente entre regiones: mientras que el mercado andaluz y el catalán destacan fundamentalmente por el volumen en tareas de limpieza y camareros, Madrid concentra el mayor volumen de puestos técnicos y de gestión del país, liderando en empleados de agencias de viajes, recepcionistas de hoteles y telefonistas (45.903). Por su parte, otras potencias vacacionales como la Comunidad Valenciana (231.592), Canarias (200.171) y Baleares (101.067) muestran una concentración de puestos muy ligada a la estacionalidad de la restauración y los servicios de alojamiento, destacando el caso canario, donde el personal de limpieza (68.418) llega a superar en volumen a los propios camareros asalariados.

Las posiciones líderes a nivel nacional

En este arranque de 2026, el mapa del empleo en el sector está liderado de forma indiscutible por dos ocupaciones específicas en términos de volumen: el personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos, que se sitúa a la cabeza con 747.062 profesionales ocupados, y los camareros asalariados, que representan la segunda mayor fuerza laboral con 631.434 trabajadores. Les siguen, a gran distancia en volumen pero con un papel operativo crítico para la temporada, puestos como los cocineros asalariados (más de 301.000) o los ayudantes de cocina (cerca de 169.000).»La inminente campaña estival nos obliga a poner el foco no tanto en las cifras globales del turismo, sino en la realidad específica de las posiciones que sostienen su operativa«, señala Víctor Jofre, responsable de cuentas estratégicas del sector en Randstad. «Nuestro análisis demuestra que las empresas no demandan un perfil genérico, sino que nos enfrentamos a dinámicas de talento muy diversas según cada puesto. De hecho, las posiciones con mayor volumen de profesionales en este arranque de 2026, como el personal de limpieza de hoteles o los camareros asalariados, presentan realidades completamente opuestas en cuanto a su relevo generacional o la incorporación de talento internacional para cubrir la temporada estival«.

Análisis por ocupación: de la alta feminización operativa al sesgo directivo

La presencia femenina es especialmente elevada en determinadas posiciones operativas. El personal de limpieza de hoteles y establecimientos constituye el ejemplo más representativo, con 646.205 mujeres ocupadas frente a 100.857 hombres, lo que supone más del 86% del total de este perfil. También destacan los puestos de agencias de viajes, recepción hotelera y atención telefónica, donde las mujeres representan cerca del 69% de la fuerza laboral.Por el contrario, los hombres mantienen una mayor presencia en los puestos directivos y de gerencia, especialmente en la gestión de empresas de restauración, donde ocupan el 62,5% de las posiciones. En profesiones clave como camareros y cocineros asalariados, sin embargo, la distribución por sexos es mucho más equilibrada, reflejando una progresiva convergencia en algunas de las ocupaciones con mayor volumen de contratación de la hostelería.