El Colegio de Enfermería de Almería lanza la Semana de la Enfermería 2026 con el lema ‘Pregunta a tu enfermera’

Una campaña integral, impulsada junto al Consejo General de Enfermería, acercará a la ciudadanía el valor del cuidado enfermero con actividades en el Hospital Torrecárdenas y el Centro Comercial Torrecárdenas y el respaldo de instituciones clave

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería presenta la Semana de la Enfermería 2026, una iniciativa que se desarrollará desde el 12 al 14 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Enfermería. Bajo el lema ‘Pregunta a tu enfermera’, la campaña busca reforzar el papel esencial de las enfermeras y enfermeros como referentes accesibles de salud, fomentando la confianza, la prevención y la educación sanitaria entre la población.

El Día Internacional de la Enfermería, celebrado cada 12 de mayo en honor al nacimiento de Florence Nightingale, reconoce la contribución fundamental de la profesión enfermera en los sistemas de salud de todo el mundo. En 2026, esta conmemoración en Almería se traduce en una programación amplia que combina divulgación, interacción directa con la ciudadanía y promoción de hábitos saludables.

La campaña tendrá un enfoque multicanal, combinando acciones en redes sociales con presencia física en la ciudad a través de mupis, vallas publicitarias y otros soportes informativos. Este despliegue se complementará con un amplio programa de actividades dirigidas al público general en el Centro Comercial Torrecárdenas, donde profesionales de enfermería ofrecerán talleres, controles de salud y asesoramiento personalizado.

Durante los días 12, 13 y 14 de mayo, los visitantes podrán participar en iniciativas centradas en primeros auxilios, prevención de enfermedades, autocuidados, alimentación saludable y bienestar emocional, entre otros temas. Además, se habilitarán espacios para la interacción directa, donde la ciudadanía podrá plantear dudas y recibir orientación sanitaria, reforzando así el mensaje central de la campaña.

Esta acción cuenta con el respaldo y la colaboración de entidades clave como el Consejo General de Enfermería, el Consejo Andaluz de Enfermería, el Ayuntamiento de Almería, el Hospital Universitario Torrecárdenas y el propio Centro Comercial Torrecárdenas, cuya implicación resulta fundamental para acercar la enfermería a la sociedad.

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García, destaca que: “Con ‘Pregunta a tu enfermera’ queremos recordar a la ciudadanía que siempre tiene en nosotras un punto de apoyo cercano, accesible y altamente cualificado. Esta semana no solo visibiliza nuestra labor, sino que invita a las personas a participar activamente en el cuidado de su salud con información fiable y acompañamiento profesional”.

Con esta iniciativa, el Colegio refuerza su compromiso con la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la humanización de los cuidados, situando a la enfermería como un pilar esencial del sistema sanitario y de la vida cotidiana de las personas.