El Colegio Profesional de Economistas de Almería refuerza la capacitación de profesionales en su Jornada de Actualización del IRPF

Más de 60 profesionales completan el aforo del Salón de Actos del COAAT en una sesión técnica de alto nivel

D. Rubén Gimeno Frechel, secretario técnico del REAF, analizó los criterios prácticos de cara a la próxima campaña de la renta

El Colegio Profesional de Economistas de Almería ha celebrado hoy la ‘Jornada de Actualización del IRPF’, una iniciativa formativa que ha contado con una respuesta masiva por parte del colectivo profesional. El evento, desarrollado en el Salón de Actos del COAAT, ha reunido a más de 60 expertos interesados en profundizar en las novedades tributarias actuales.

La sesión ha sido impartida por D. Rubén Gimeno Frechel, secretario técnico del REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales), quien ha ofrecido un análisis exhaustivo sobre los aspectos clave del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Durante la jornada, se han abordado criterios técnicos y prácticos de especial utilidad para el ejercicio diario de la profesión, facilitando a los asistentes las herramientas necesarias para afrontar con garantías la próxima campaña de la renta.

Formación técnica y excelencia profesional

El desarrollo de la jornada ha permitido a los colegiados actualizar sus conocimientos en materia fiscal y resolver dudas técnicas en un entorno dinámico y participativo. Esta acción se centra en proporcionar soluciones ante los continuos cambios normativos que afectan al ámbito tributario, asegurando que los profesionales dispongan de una capacitación de calidad y permanentemente actualizada.

Desde la institución se ha valorado muy positivamente el alto nivel de participación, lo que demuestra el compromiso de los economistas almerienses con la excelencia profesional. El Colegio reafirma así su labor de promover actividades que contribuyan a reforzar la seguridad técnica y el rigor en el asesoramiento económico y fiscal que se presta a la sociedad.