Miski Liu Suria

“Y oiréis hablar de guerra y de rumores de guerra; masno os turbéis, porque es necesario que suceda todo esto, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino.” Mateo 24:6-7.

No todo cae

Fase visible

La taza está llena

Nuevos comienzos

Caos y prosperidad

Desplome universal

Crisis convergentes

Nuevas oportunidades

La guerra es una tapadera

https://miski-liu-suria.blogspot.com

La bolsa se resiste con subidas mientras todo se desploma. Hay un cambio brusco en los mercados por la guerra reciente en Oriente Medio. Cuando empeora el conflicto, los inversores venden activos más sensibles al crecimiento y se refugian en sectores ligados a la energía o a la defensa. El mensaje es que la guerra no afecta a todos los mercados por igual: algunos se hunden, pero otros aguantan e incluso suben.

https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13838005/03/26/el-mercado-que-mas-sube-con-la-guerra-esta-en-europa-el-bunker-nordico-que-resiste-mientras-todo-cae.html

La taza está llena, según Gerry.- Un conflicto en Oriente Medio, amenazas contra naciones soberanas, aumento de los precios de la energía, límites de deuda, inyecciones bancarias y proyectos piloto de criptomonedas funcionando discretamente en segundo plano. Cuestiones electorales que nunca se resolvieron del todo, una crisis, cuya versión oficial cambia constantemente, y, por si fuera poco, el flujo diario de indignación, confusión y ruido. La cuestión no es si cambiará el paradigma, sino si lo afrontaremos con conciencia o si nos dejaremos arrastrar por fuerzas que nunca nos detuvimos a comprender. La sensación de agobio tiene una estructura, y una vez que se comprende esa estructura, se vuelve manejable.

Se ha derrumbado el escenario según el Consejo Intergaláctico de Andrómeda a través de Chellea Wilder.- Este momento es transformador a gran escala: un momento en el que sale a la luz la verdad, dejando al descubierto los engaños tejidos a lo largo de siglos de historia. En este cambio energético tan drástico, es posible que experimentes fluctuaciones: arrebatos de emociones intensas, incluso una sensación de caos a tu alrededor. Comprende que esto forma parte natural del proceso de transformación. Se desmoronan los viejos esquemas, y este caos genera el potencial para nuevos comienzos.

NOTICIAS DEL RESETEO

Según Mr. Pool, la transición está entrando en una fase visible. En las próximas 72 horas, podrían empezar a notar varios cambios en los sistemas cotidianos. No en todas partes a la vez, pero sí lo suficiente como para que se perciban.

Es posible que aumenten las interrupciones de señal a corto plazo. Las redes móviles podrían volverse inestables en ciertas regiones. Los canales de radiodifusión podrían sufrir breves interrupciones o retrasos. Las fluctuaciones de energía se pueden producir en oleadas: no se trata de apagones totales, sino de cambios controlados.

Los sistemas bancarios pueden presentar un comportamiento irregular: transacciones retrasadas. problemas de acceso temporal y tiempos de procesamiento insólitos. Esto es lo que sucede cuando se redirigen los sistemas en tiempo real.

https://t.me/s/looP_rM_3117211

Según Mr. Pool, no se extendió el plazo de Irán porque estén negociando. Se extendió porque aún no está listo el sistema. Los acuerdos están firmados, el oro se ha movido y la guerra es una tapadera. Ahora mismo se están moviendo tres cosas simultáneamente:

Los bancos centrales compraron más oro en los últimos noventa días que en cualquier trimestre desde 1967. No están comprando oro porque tengan miedo. Lo están comprando porque saben qué está sustituyendo al dólar. La infraestructura del QFS pasó de doce nodos cuánticos activos en enero, a 67 nodos activos el viernes pasado. Cada nodo procesa 1,4 millones de transacciones por segundo. No se construye ese tipo de infraestructura para un sistema que no se va a encender. El 16 de marzo, Thunes, socio de Ripple, anunció discretamente pagos de monedas estables a 11.500 bancos a través del Swift. Lo llamaron una «superautopista inteligente». Eso no es una asociación. Es un reemplazo disfrazado.

A su juicio, todo es una distracción de lo que sucede en las salas de servidores bajo los edificios de la Fed en Nueva York, Chicago y San Francisco. Están emigrando el registro contable. Todo se está transfiriendo del sistema antiguo al nuevo, y cuando esté completa la migración, se desconectará el sistema antiguo. Eso es lo que representa el 27 de marzo. No es una fecha límite para Irán. Es una fecha límite para la Reserva Federal.

https://t.me/s/MrPool_Q

SEÑALES

Esto ya lo están viendo los analistas: sube el petróleo y el gas, aumenta el miedo a la inflación y a la recesión, y caen sectores sensibles como la banca, el consumo y la industria. Por ejemplo, la banca europea ha caído con fuerza por miedo a una crisis económica, aunque se podría beneficiar de la subida de tipos.

Frente a esta crisis está el llamado “búnker nórdico”, es decir, los países del norte de Europa como Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca que tienen finanzas públicas muy sólidas, mucho ahorro estatal en fondos soberanos. Por ejemplo, Noruega lleva tiempo preparándose incluso para escenarios de crisis graves. El resultado es que caen menos sus mercados o incluso resisten mejor.

Pero la clave de esta crisis es que no todo cae igual. En momentos así se reorganiza el mercado: Pierden el consumo, la construcción, la automoción y los bancos por miedo a los impagos. Ganan o resisten la energía y la defensa. Esto ya pasó antes con Ucrania en 2022. Al principio hay pánico, luego se adapta el mercado y después aparecen nuevas oportunidades.

Incluso ahora hay bancos de inversión que dicen que algunas caídas pueden ser oportunidades. Eso significa que no es un colapso total sino una rotación y un miedo geopolítico. Es decir, que hay zonas que sufren y otras que se benefician.

Cuando hay miedo, el dinero busca seguridad. Esto no significa que “todo se hunde”. Esto significa que se mueve el dinero, sale de lo arriesgado y entra en lo seguro. Si sólo ves el color rojo, parece el fin, pero en realidad hay sectores que están subiendo fuerte. Es decir, que no desaparecen los mercados en crisis sino que se redistribuyen. Si tuviera dinero ahora mismo, lo invertiría en energía porque cuando sube el petróleo ganan las empresas energéticas.

ORIENTE MEDIO

El Pentágono ordenó desplegar dos mil paracaidistas en Oriente Medio.https://efe.com/mundo/2026-03-24/eeuu-despliegue-82-division-aerotransportada-oriente-medio-iran/

ordenó desplegar dos mil en Oriente Medio.https://efe.com/mundo/2026-03-24/eeuu-despliegue-82-division-aerotransportada-oriente-medio-iran/ EEUU envió a Irán un plan de quince puntos para un alto el fuego.https://finance.yahoo.com/news/us-forms-15-point-plan-034111544.html

un plan de quince puntos para un alto el fuego.https://finance.yahoo.com/news/us-forms-15-point-plan-034111544.html Irán no se fía de la oferta de diálogo de Trump .https://esrt.press/actualidad/595081-iran-sospechar-oferta-dialogo-ee

no se fía de la oferta de diálogo de .https://esrt.press/actualidad/595081-iran-sospechar-oferta-dialogo-ee Trump afirma que está negociando con Irán para poner fin a la guerra.https://es.euronews.com/2026/03/24/trump-afirma-que-eeuu-esta-en-este-mismo-momento-negociando-con-iran-para-poner-fin-a-la-g

afirma que está negociando con para poner fin a la guerra.https://es.euronews.com/2026/03/24/trump-afirma-que-eeuu-esta-en-este-mismo-momento-negociando-con-iran-para-poner-fin-a-la-g Trump dice que representantes de Irán «han acordado que nunca tendrán el arma nuclear».https://efe.com/mundo/2026-03-24/trump-iran-arma-nuclear/

dice que representantes de Irán «han acordado que nunca tendrán el arma nuclear».https://efe.com/mundo/2026-03-24/trump-iran-arma-nuclear/ Trump canta victoria contra Irán y un periodista de NBC lo desmiente.https://esrt.press/actualidad/595057-trump-canta-victoria-iran-periodista

canta victoria contra y un periodista de NBC lo desmiente.https://esrt.press/actualidad/595057-trump-canta-victoria-iran-periodista Irán tacha de ‘engaño’ el diálogo y enfría el intento de mediación de Pakistán .https://efe.com/mundo/iran-tacha-engano-dialogo-eeuu/

tacha de ‘engaño’ el diálogo y enfría el intento de mediación de .https://efe.com/mundo/iran-tacha-engano-dialogo-eeuu/ Irán amenaza con represalias si se ataca su red eléctrica.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/23/europe-today-iran-amenaza-represalias-si-trump-ataca-la-red-electrica-en-la-4-semana

amenaza con si se ataca su red eléctrica.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/23/europe-today-iran-amenaza-represalias-si-trump-ataca-la-red-electrica-en-la-4-semana Teherán rechaza a los negociadores, mientras no cesa de atacar.https://esrt.press/actualidad/595072-teheran-rechazar-enviados-trump-cesarhttps://esrt.press/actualidad/595072-teheran-rechazar-enviados-trump-cesar

rechaza a los negociadores, mientras no cesa de atacar.https://esrt.press/actualidad/595072-teheran-rechazar-enviados-trump-cesarhttps://esrt.press/actualidad/595072-teheran-rechazar-enviados-trump-cesar Fuertes lluvias y tormentas eléctricas afectan a parte de los Estados del Golfo .https://es.euronews.com/video/2026/03/23/fuertes-lluvias-y-tormentas-electricas-afectan-a-parte-de-los-estados-del-golfo

.https://es.euronews.com/video/2026/03/23/fuertes-lluvias-y-tormentas-electricas-afectan-a-parte-de-los-estados-del-golfo Según Greg Reese, EEUU no puede abrir el estrecho de Ormuz, que, como bien sabían los expertos, se cerraría en caso de guerra. Por eso la Armada se encuentra a kilómetros de distancia, y por eso se niegan a participar los aliados de la Otan.https://prepareforchange.net/2026/03/23/an-end-of-empire/

ECONOMÍA

El oro amplía sus ganancias tras romper una racha de nueve días de pérdidas.https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/gold-extends-gains-reports-iran-062123180.html

amplía sus ganancias tras romper una racha de nueve días de pérdidas.https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/gold-extends-gains-reports-iran-062123180.html Lo que se juegan las bolsas en esta crisis es un bajón adicional del 10%.https://www.eleconomista.es/podcasts/noticias/13834274/03/26/lo-que-las-bolsas-se-juegan-realmente-en-esta-crisis-un-guantazo-bajista-adicional-del-10.html

en esta crisis es un bajón adicional del 10%.https://www.eleconomista.es/podcasts/noticias/13834274/03/26/lo-que-las-bolsas-se-juegan-realmente-en-esta-crisis-un-guantazo-bajista-adicional-del-10.html Las conversaciones con Irán podrían sacudir los precios del petróleo esta semana.https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/iran-talks-could-shake-oil-095100303.html

podrían sacudir los precios del esta semana.https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/iran-talks-could-shake-oil-095100303.html El barril brent vuelve a superar los cien dólares y continúan los ataques.https://efe.com/mundo/2026-03-24/crisis-iran-israel-eeuu-ultima-hora/

El precio del petróleo podría superar pronto los 150 dólares por barril.https://noticiaslatam.lat/20260316/1172524150.html

podría superar pronto los 150 dólares por barril.https://noticiaslatam.lat/20260316/1172524150.html Catar informa de que ha quedado afectada su capacidad de exportar gas a largo plazo.https://efe.com/mundo/2026-03-24/catar-capacidad-exportacion-gas-afectada/

informa de que ha quedado afectada su capacidad de exportar gas a largo plazo.https://efe.com/mundo/2026-03-24/catar-capacidad-exportacion-gas-afectada/ Dos ataques contra una infraestructura gasística en Irán , según una agencia iraní.https://efe.com/mundo/2026-03-24/iran-hizbula-libano-israel-ataques-guerra/

, según una agencia iraní.https://efe.com/mundo/2026-03-24/iran-hizbula-libano-israel-ataques-guerra/ El conflicto con Irán beneficia a destinos turísticos fuera de Oriente Medio.https://es.euronews.com/viajes/2026/03/24/como-afecta-el-conflicto-con-iran-a-los-destinos-turisticos-fuera-de-oriente-medio

beneficia a destinos turísticos fuera de Oriente Medio.https://es.euronews.com/viajes/2026/03/24/como-afecta-el-conflicto-con-iran-a-los-destinos-turisticos-fuera-de-oriente-medio Filipinas es el primer país en declarar la emergencia energética.https://noticiaslatam.lat/20260325/1172745206.html

EEUU

California se enfrenta a una crisis energética.https://esrt.press/actualidad/595060-advierten-california-enfrenta-crisis-energetica

se enfrenta a una crisis energética.https://esrt.press/actualidad/595060-advierten-california-enfrenta-crisis-energetica La guerra ha sumido a EEUU en un dilema estratégico según el diario ‘Global Times’.https://noticiaslatam.lat/20260324/el-conflicto-en-oriente-medio-ha-sumido-a-eeuu-en-un-profundo-dilema-estrategico-dice-un-medio-1172707181.html

según el diario ‘Global Times’.https://noticiaslatam.lat/20260324/el-conflicto-en-oriente-medio-ha-sumido-a-eeuu-en-un-profundo-dilema-estrategico-dice-un-medio-1172707181.html El FBI alerta de ataques rusos contra cuentas de Signal y WhatsApp.https://es.euronews.com/next/2026/03/24/el-fbi-de-eeuu-alerta-de-que-hackers-rusos-estan-atacando-cuentas-de-signal-y-whatsapp

contra cuentas de Signal y WhatsApp.https://es.euronews.com/next/2026/03/24/el-fbi-de-eeuu-alerta-de-que-hackers-rusos-estan-atacando-cuentas-de-signal-y-whatsapp Trump instala una estatua de Cristóbal Colón en la Casa Blanca.https://es.euronews.com/cultura/2026/03/24/trump-instala-estatua-cristobal-colon-casa-blanca-polemica-eeuu

instala una estatua de en la Casa Blanca.https://es.euronews.com/cultura/2026/03/24/trump-instala-estatua-cristobal-colon-casa-blanca-polemica-eeuu Un meteorito verde atravesó el oeste de EEUU,https://esrt.press/actualidad/594828-meteorito-verde-atraviesa-cielo-eeuu

EUROPA

Allanado el banco Rothschild de París por la investigación sobre Epstein.https://gazetteller.com/rothschild-bank-in-paris-raided-in-epstein-probe/

por la investigación sobre Epstein.https://gazetteller.com/rothschild-bank-in-paris-raided-in-epstein-probe/ Las grandes petroleras avisan de escasez de combustible en Europa en cuestión de semanas.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13840375/03/26/shell-alerta-de-posibles-problemas-de-suministro-energetico-en-europa-en-cuestion-de-semanas.html

en Europa en cuestión de semanas.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13840375/03/26/shell-alerta-de-posibles-problemas-de-suministro-energetico-en-europa-en-cuestion-de-semanas.html La UE retrasa su propuesta para prohibir el petróleo ruso , prevista para abril.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/24/la-ue-retrasa-prohibir-definitivamente-el-petroleo-ruso

, prevista para abril.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/24/la-ue-retrasa-prohibir-definitivamente-el-petroleo-ruso Europa necesitará tiempo para «ponerse a rogar» por el gas ruso.https://noticiaslatam.lat/20260317/europa-necesitara-tiempo-para-ponerse-a-rogar-por-el-gas-ruso-considera-el-asesor-del-presidente-de-1172557861.html

ruso.https://noticiaslatam.lat/20260317/europa-necesitara-tiempo-para-ponerse-a-rogar-por-el-gas-ruso-considera-el-asesor-del-presidente-de-1172557861.html Una naviera europea prepara el primer crucero del mundo propulsado por hidrógeno .https://es.euronews.com/viajes/2026/03/23/una-naviera-europea-se-acerca-al-lanzamiento-del-primer-crucero-del-mundo-a-hidrogeno

.https://es.euronews.com/viajes/2026/03/23/una-naviera-europea-se-acerca-al-lanzamiento-del-primer-crucero-del-mundo-a-hidrogeno El euríbor vuela hasta el 2,65% y encarece todas las hipotecas.https://www.expansion.com/ahorro/2026/03/20/69bd32db468aebc22a8b45a2.html

Portugal se une a la coalición de países que quieren reabrir el estrecho de Ormuz .https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/24/portugal-se-une-a-la-coalicion-de-paises-que-quieren-ayudar-a-reabrir-el-estrecho-de-ormuz

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está cada vez más cerca de declarar la crisis energética, según el Gobierno.https://es.euronews.com/business/2026/03/24/portugal-esta-cada-vez-mas-cerca-de-declarar-la-crisis-energetica Los estudiantes portugueses protestan contra las tasas universitarias.https://es.euronews.com/2026/03/24/estudiantes-protestan-por-mejores-condiciones-y-contra-las-tasas-universitarias

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ESPAÑA

El Ibex mantiene su cautela pendiente de novedades de Irán .https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2026/03/24/69c233c5e5fdeaf0178b4574.html

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exige a que ponga fin a las ejecuciones y condenas a muerte.https://efe.com/espana/2026-03-24/espana-iran-ejecuciones-condenas-muerte/ María Jesús Montero dimitirá de forma inminente como ministra.https://efe.com/espana/2026-03-24/maria-jesus-montero-ultimo-consejo-ministros/

dimitirá de forma inminente como ministra.https://efe.com/espana/2026-03-24/maria-jesus-montero-ultimo-consejo-ministros/ España prepara un nuevo blindaje millonario ante la parálisis del caza europeo .https://www.eleconomista.es/industria/noticias/13837369/03/26/espana-prepara-un-nuevo-blindaje-millonario-ante-la-paralisis-total-del-caza-europeo.html

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se convierte en un ‘búnker‘ de aviones civiles por la guerra.https://es.euronews.com/viajes/2026/03/23/como-el-aeropuerto-espanol-de-teruel-llego-a-ser-gran-centro-de-aviones-inmovilizados Defensa declarará la carrera militar como profesión de riesgo .https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-defensa-dara-miercoles-primer-paso-declarar-carrera-militar-profesion-riesgo-20260324143422.html

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busca transformar los viajes mediante inteligencia artificial.https://chatgpt.com/g/g-6798f3f8e6948191982dc240088df096-iberiahttps://www.expansion.com/economia-digital/companias/2026/03/21/69bda9f1468aeb070a8b456e.html El Gobierno declara una emergencia para poner en marcha el sistema de entrada y salida en la frontera con Gibraltar .https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-gobierno-declara-emergencia-poner-marcha-sistema-entrada-salida-frontera-linea-gibraltar-20260324194722.html

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El interés por las fincas rústicas lleva las compras a máximos desde 2007.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/02/28/69a167f4e5fdea3b218b459f.html

lleva las compras a máximos desde 2007.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/02/28/69a167f4e5fdea3b218b459f.html Crece la guerra política por Shakira : el gobierno pide al alcalde Almeida que cancele sus conciertos en Madrid hasta garantizar «la seguridad de los asistentes».https://www.eleconomista.es/informalia/famosos/noticias/13839100/03/26/crece-la-guerra-politica-por-shakira-el-gobierno-pide-almeida-la-cancelacion-de-sus-conciertos-en-madrid-hasta-garantizar-la-seguridad-de-los-asistentes.html

: el gobierno pide al alcalde que cancele sus conciertos en hasta garantizar «la seguridad de los asistentes».https://www.eleconomista.es/informalia/famosos/noticias/13839100/03/26/crece-la-guerra-politica-por-shakira-el-gobierno-pide-almeida-la-cancelacion-de-sus-conciertos-en-madrid-hasta-garantizar-la-seguridad-de-los-asistentes.html Liderazgo del pensamiento crítico.- Nos enseñaron que había que elegir entre ciencias o letras, pero la gente huye de los compartimentos estancos porque el éxito nace en los puentes.https://www.europapress.es/historias-con-valor/noticia-liderazgo-pensamiento-critico-mundo-tecnologico-humanidades-innovacion-tecnologia-comillas-cihs-20260306131729.html

AMÉRICAS

México ha repatriado a más de 1.500 ciudadanos desde Oriente Medio.https://noticiaslatam.lat/20260323/1172711014.html

ha repatriado a más de 1.500 ciudadanos desde Oriente Medio.https://noticiaslatam.lat/20260323/1172711014.html La flotilla activista Nuestra América desembarca en Cuba con toneladas de alimentos.https://es.euronews.com/2026/03/24/flotilla-desembarca-en-cuba-con-varias-toneladas-de-alimentos

con toneladas de alimentos.https://es.euronews.com/2026/03/24/flotilla-desembarca-en-cuba-con-varias-toneladas-de-alimentos Petro decretó un duelo nacional por el accidente de un avión militar.https://efe.com/mundo/2026-03-24/colombia-accidente-avion-militar-hercules-soldados-a-bordo/

decretó un nacional por el accidente de un avión militar.https://efe.com/mundo/2026-03-24/colombia-accidente-avion-militar-hercules-soldados-a-bordo/ Cincuenta años después del golpe, Milei reabre el debate sobre la dictadura.https://es.euronews.com/2026/03/24/milei-impulsa-memoria-completa-reabre-debate-dictadura

reabre el debate sobre la dictadura.https://es.euronews.com/2026/03/24/milei-impulsa-memoria-completa-reabre-debate-dictadura Chile retira su respaldo a Bachelet para liderar la ONU.https://es.euronews.com/2026/03/24/chile-retira-respaldo-bachelet-liderar-onu-kast

retira su respaldo a para liderar la ONU.https://es.euronews.com/2026/03/24/chile-retira-respaldo-bachelet-liderar-onu-kast ¿Podría renacer el nitrato de Chile? Rusia suspende las exportaciones de nitrato de amonio ante la crisis mundial de fertilizantes.https://www.zerohedge.com/commodities/russia-halts-ammonium-nitrate-exports-global-fertilizer-crisis-set-worsen

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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Tres claves

¿Qué es el Aceite de la Misericordia, el Agua de la Vida y el Espejo Nupcial según la Gnosis?

Dentro de la enseñanza de la Gnosis, estos tres conceptos —Aceite de la Misericordia, Agua de la Vida y Espejo Nupcial— son símbolos profundamente esotéricos que describen procesos internos de transformación espiritual. No se entienden de forma literal, sino como claves del trabajo interior del ser humano.

Aceite de la Misericordia

El Aceite de la Misericordia representa la gracia divina y la energía espiritual refinada que se obtiene a través del trabajo consciente sobre uno mismo.

Se asocia con la transmutación de la energía creadora (especialmente en corrientes gnósticas modernas).

Simboliza aquello que “unge” el alma, es decir, lo que la prepara para el despertar espiritual.

También se vincula con la compasión y el perdón como fuerzas transformadoras.

En términos prácticos: es el resultado de vivir con conciencia, ética y disciplina interior.

El Aceite de la Misericordia representa la gracia divina y la energía espiritual refinada que surge del trabajo consciente sobre uno mismo. Se asocia con la transmutación de la energía creadora y simboliza aquello que “unge” el alma para el despertar espiritual. También puede vincularse con la compasión, el perdón y una vida ética y disciplinada.

Agua de la Vida

El Agua de la Vida es un símbolo universal que en la Gnosis se refiere a la energía vital primordial y a la sabiduría espiritual viva.

Representa la vida misma en su estado más puro.

Se relaciona con la regeneración interior, el renacimiento espiritual.

En muchas tradiciones gnósticas, esta “agua” es también una metáfora de la energía sexual sublimada o espiritualizada.

Es lo que “da vida” al alma cuando se usa correctamente en el camino espiritual.

El Agua de la Vida es un símbolo de la energía vital primordial y de la sabiduría espiritual viva. Representa la vida en su estado más puro y se relaciona con la regeneración interior, el renacimiento espiritual y, en algunas corrientes gnósticas, la energía sexual sublimada o espiritualizada. Es lo que vivifica al alma cuando se usa correctamente en el camino interior.

Espejo Nupcial

El Espejo Nupcial es quizá el más simbólico y profundo de los tres. Representa el encuentro interior entre lo humano y lo divino.

“Nupcial” alude a una unión sagrada (no física, sino espiritual).

El “espejo” simboliza la autoobservación y el autoconocimiento.

En conjunto, es la experiencia de verse a uno mismo tal como realmente es, y lograr la unión con el Ser interior.

Se asocia con lo que algunas corrientes llaman la “boda alquímica”: la integración de las polaridades internas.

El Espejo Nupcial simboliza el encuentro interior entre lo humano y lo divino. “Nupcial” alude a una unión sagrada, espiritual, mientras que el espejo representa la autoobservación y el autoconocimiento. En conjunto, expresa la experiencia de verse tal como uno es y avanzar hacia la unión con el Ser interior, algo cercano a la llamada “boda alquímica”.