El consejero Fernández-Pacheco procesiona en Almería con la Hermandad de ‘El Prendimiento’

Ha acompañado a Jesús Cautivo de Medinaceli, el ‘Señor de Almería’, durante la estación de penitencia de Miércoles Santo

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha procesionado este Miércoles Santo en Almería con la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, Jesús Cautivo de Medinaceli y Nuestra Señora de la Merced. Junto al resto de hermanos, ha salido esta tarde desde la sede canónica ubicada en la Catedral de la Encarnación, en la capital almeriense. Hermano de esta cofradía, Fernández-Pacheco ha realizado, un año más, estación de penitencia con ‘El Prendimiento’ en una tarde en la que también salen en Almería las hermandades de Calvario (Hermandad Marianista del Santísimo Cristo del Mar, María Santísima de las Lágrimas, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena en el Monte Calvario), Macarena (Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima de la Esperanza Macarena y Nuestra Señora del Santo Rosario) y Estudiantes (Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora del Amor y la Esperanza). El consejero, que se ha mostrado “orgulloso” de la Semana Santa almeriense, declarada de ‘Interés Turístico Internacional’, ha puesto en valor el trabajo, esfuerzo, emoción y fe de los hermanos cofrades de Almería y Andalucía que ofrecen estos días “imágenes inolvidables reflejo de la devoción” que se vive en las ocho provincias andaluzas.