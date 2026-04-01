La Junta visita las Hermandades y Cofradías que procesionan en Viernes Santo

Castillo y Martín han acompañado al Santo Entierro, la Soledad, la Caridad y el Cristo de la Escucha durante su preparación para la Estación de Penitencia



La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañadas de los delegados de Agricultura,Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Antonio Mena; Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez; Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez y de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, la coordinadora del IAM, María del Mar Esparza, el director gerente del Consorcio Metropolitano, Luis Miguel Carmona, y el director provincial de AVRA, Rafael Burgos, han visitado este miércoles las distintas hermandades y cofradías que procesionarán en la capital almeriense durante el Viernes Santo, para respaldarlas en su preparación previa a la Estación de Penitencia.

En primer lugar, Castillo, Martín y los delegados de la Junta han acompañado a los miembros de la Real e Ilustre Hermandad y Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores, conocida como Santo Entierro, cuya sede canónica es la Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, radicada en la plaza San Pedro.

Posteriormente, se han trasladado a la Iglesia de Santiago Apóstol, en la calle de Las Tiendas, en donde han departido con la Hermandad de la Soledad de Almería, cuyo nombre completo es Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de los Dolores.

En tercer lugar, en la Iglesia de Santa Teresa de Ávila, ubicada en la calle Canónigo Molina Alonso, han mantenido una reunión con la Humilde Hermandad de San Francisco de Asís y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en su traslado al Sepulcro, María Santísima de las Penas y Santa Marta, conocida como la Hermandad de la Caridad.

El último encuentro ha tenido lugar en la catedral de la Encarnación de Almería (Plaza de la catedral), sede canónica de la Hermandad del Santo Cristo de la Escucha.

La Semana Santa de Almería está declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional, lo que implica, como ha señalado Castillo, “que se trata de una tradición popular con un innegable atractivo turístico y unos demostrados valores culturales”. Asimismo, la delegada les ha trasladado su agradecimiento y el del Gobierno andaluz “por su compromiso, que se traduce en un esfuerzo y trabajo durante todo el año que, a su vez, implica que cada vez se viva en Almería con más fervor y más fieles la conmemoración de la Pasión del Señor”.