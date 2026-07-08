Andalucía TRADE apuesta por Kazajistán, un mercado de más de 250.000 millones de dólares y puerta de acceso a Asia Central

Empresas de Almería, Jaén y Sevilla exploran nuevas oportunidades en energía, agroindustria, infraestructuras y otros sectores estratégicos de la principal economía de Asia Central

Andalucía TRADE ha organizado una misión comercial multisectorial a Kazajistán con el objetivo de impulsar la internacionalización de las empresas andaluzas en este país estratégico de Asia Central. La acción, celebrada del 1 al 3 de julio, se ha desarrollado en las ciudades kazajas de Shymkent y Almaty, así como en Tiflis (Georgia), y ha contado con una agenda de más de 40 entrevistas de negocios.

Según los datos de la agencia pública, Kazajistán, como primera economía de Asia Central, registra un producto interior bruto superior a los 250.000 millones de dólares y una renta per cápita de entre 13.000 y 15.000 dólares, indicadores que evidencian un mayor nivel de desarrollo económico que el de los países de su entorno y refuerzan su atractivo como destino para las exportaciones andaluzas y la inversión internacional.

Las empresas participantes en esta misión han sido Vellsam (Almería), Liderkit (Jaén), Almazara Nomad (Jaén) y Agro Sevilla Aceitunas (Sevilla), que han desarrollado una agenda individualizada de reuniones comerciales con potenciales socios y clientes en función de su perfil y actividad. La delegación andaluza contó con el apoyo en el terreno de la Antena de Andalucía TRADE en Astana, desde donde da servicio a países de su área de influencia como Azerbaiyán, Georgia, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Esta acción ha tenido como principales objetivos fomentar la internacionalización de las empresas andaluzas en Kazajistán, consolidar la presencia de las firmas ya presentes en este país, dar respuesta a las oportunidades de negocio identificadas y ampliar el conocimiento sobre el mercado kazajo.

Los informes de Andalucía TRADE apuntan que Asia Central y el Cáucaso se están consolidando como uno de los nuevos ejes económicos entre Europa y Asia, impulsados por la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y el desarrollo de corredores logísticos alternativos. Países como Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán y Georgia están reforzando su papel como plataformas estratégicas para la inversión y el comercio internacional, captando inversiones extranjeras y promoviendo activamente la participación de empresas extranjeras en sus planes de desarrollo.

El contexto económico actual abre una ventana de oportunidad especialmente relevante para las empresas andaluzas. La creciente importancia de los corredores de transporte euroasiáticos, especialmente el denominado Corredor Medio o Transcaspio, está impulsando importantes inversiones en infraestructuras, logística, energía y desarrollo industrial. A ello se suma la estrategia de diversificación económica emprendida por los gobiernos de la región, orientada a atraer empresas europeas con capacidad tecnológica, experiencia y conocimiento especializado.

Para el tejido empresarial andaluz, este escenario ofrece la posibilidad de acceder a mercados con un elevado potencial de crecimiento, menor presión competitiva que otros destinos internacionales y un importante respaldo institucional a la inversión extranjera. Las empresas que logren establecerse en esta fase inicial podrán participar en proyectos de desarrollo y consolidar relaciones comerciales a largo plazo en una región destinada a desempeñar un papel clave en la conectividad entre Europa y Asia.

Entre los sectores con mayores oportunidades destacan el hábitat y la construcción, las infraestructuras, la industria auxiliar agrícola y ganadera, la industria farmacéutica y sanitaria, el procesamiento industrial, la gestión de residuos y el medioambiente. Asimismo, presentan un importante potencial los sectores agroalimentario y de consumo, las energías renovables, el turismo, la minería, la energía, la industria química, así como los proyectos promovidos por organismos multilaterales y los servicios de consultoría.

La organización de esta acción por parte de Andalucía TRADE contará con cofinanciación de fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.

Kazajistán, primera economía de Asia Central

Kazajistán se consolida como la principal economía de Asia Central, con un producto interior bruto superior a los 250.000 millones de dólares y una renta per cápita situada entre los 13.000 y los 15.000 dólares, lo que refleja un nivel de poder adquisitivo superior al de otros destinos de la región. Las previsiones económicas apuntan a un crecimiento del PIB cercano al 4% o 5%, apoyado en el dinamismo del sector energético, la diversificación de la economía y el desarrollo de infraestructuras logísticas estratégicas.

Además, el país mantiene una relación comercial cada vez más estrecha con la Unión Europea, su principal socio comercial, especialmente en los ámbitos energético y de las materias primas críticas, reforzando su papel dentro de las cadenas de suministro europeas. En este contexto, las perspectivas comerciales para las empresas andaluzas son especialmente relevantes en ámbitos como las energías renovables, la ingeniería, la agroindustria, la gestión del agua y el transporte, sectores alineados con los planes del Gobierno kazajo para avanzar en la modernización económica, la transición energética y el fortalecimiento del Corredor Medio.

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