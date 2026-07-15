Correos dedica dos nuevos sellos a la protección de la Trashumancia y al Toque manual de campanas

Esta emisión pertenece a la serie filatélica ‘Patrimonio Inmaterial de la Humanidad’, que refleja el compromiso de la empresa postal por difundir y salvaguardar la riqueza cultural de España

Con una tirada de 66.000 unidades y se pueden adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197

Correos ha lanzado dos nuevos sellos dedicados a laTrashumancia y al Toque manual de campanas, dos oficios tradicionales reconocidos por la UNESCO. Esta emisión pertenece a la serie filatélica ‘Patrimonio Inmaterial de la Humanidad’, que refleja el compromiso de la empresa postal por difundir y salvaguardar la riqueza cultural de España. A través de esta colección, se visibilizan y protegen tradiciones vivas, expresiones orales, rituales y técnicas artesanales de gran relevancia histórica y social.

La Trashumancia esuna modalidad de pastoreo consistente en el desplazamiento estacional y de larga distancia de ganados entre diferentes zonas geográficas o climáticas, a través de unas rutas migratorias establecidas. Todas las primaveras y otoños, miles de animales se trasladan en rebaños vigilados por sus pastores, en ocasiones a caballo e incluso acompañados por sus familias, y por sus perros, recorriendo siempre los mismos itinerarios, como serían las cañadas en España o los tratturi en Italia.

Los pastores poseen un gran conocimiento sobre la gestión de los terrenos y los recursos, la crianza de los animales o las artesanías relacionadas con la producción de alimentos u objetos, que hacen que la trashumancia se considere uno de los métodos ganaderos más sostenibles y eficaces, pues configura una relación entre el ser humano, los animales y los ecosistemas basada en el equilibrio ecológico y en un modelo socioeconómico que se ha desarrollado desde hace siglos. La transmisión de los conocimientos y técnicas de los más veteranos a los más jóvenes se produce en el transcurso de las faenas cotidianas, así como en las celebraciones que se dan en torno al ciclo de la trashumancia.

La Trashumancia fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2019y posteriormente, en 2023, se amplió esta declaración para incluir un total de diez países europeos: Albania, Andorra, Austria, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, España, Rumanía.

Mensajes codificados

A lo largo de los siglos, el Toque manual de campanas ha servido como medio de expresión y comunicación en España, cumpliendo una serie de funciones sociales: desde el intercambio de información hasta la coordinación, la protección y la cohesión. Los mensajes codificados que se transmiten a través de los distintos tañidos son reconocidos por las distintas comunidades y contribuyen a estructurar la vida local.

Existe una gran variedad de sonidos determinada por las técnicas (repique, volteo o medio volteo) combinadas con las habilidades de los campaneros y las características físicas y propiedades acústicas de las campanas, torres y campanarios. Estos elementos convergen para crear un profundo y rico repertorio tanto en el ámbito religioso como en el cívico para marcar distintos momentos del día, alertar a la población de acontecimientos naturales, como incendios o inundaciones, o de cortejos fúnebres, y anunciar decretos y otras noticias.

Los toques de campana son también una parte central de los eventos, celebraciones y espectáculos locales. La práctica se transmite de los campaneros a las generaciones más jóvenes y a través de grupos u organizaciones de campaneros que, además de documentar e investigar la práctica, también tocan, transmiten, instruyen y difunden el arte del toque tradicional de las campanas.

El Toque manual de campanas fue reconocido por la UNESCOen 2022 y su inscripción original se amplió en 2024 para incluir a Italia y consolidar el valor de esta tradición compartida.

Dentro de la serie ‘Patrimonio Inmaterial de la Humanidad’ se han emitido otros sellos, entre los que destacan el dedicado a la construcción enPiedra en seco(2025), que homenajea el arte de levantar estructuras y muros encajando piedras con precisión sin utilizar argamasa; al Vidrio soplado(2025), para reconocer las técnicas tradicionales, las herramientas y los conocimientos artesanales vinculados a la manufactura del vidrio; el Silbo Gomerocon Realidad Aumentada (2015) y el efecto postal que celebra su 10º Aniversario (2019), alusivo allenguaje silbado de la isla de La Gomera y que se ha empleado para comunicarsea través de los barrancos; o el sello dedicado a la Dieta Mediterránea (2015), que ensalza este estilo de vida, prácticas sociales y modelo nutricional, que promueve la interacción comunitaria y la sostenibilidad.

Con el lanzamiento de estos sellos, Correos convierte cada envío postal en un pequeño lienzo de conservación cultural, garantizando que el eco de las campanas y el paso de los rebaños sigan presentes en la memoria colectiva. Ambos sellos se pueden adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market,contactando con el Servicio Filatélico en el correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al teléfono 915 197 197.

Características técnicas :

Procedimiento de impresión: Offset

Soporte: Estucado, engomado, fosforescente

Formato de los sellos: Conjunto: 57,6 x 40,9 mm (horizontal) / (2 sellos de 28,8 x 40,9 mm) (verticales)

Dentado de los sellos: 13 ¼ (horizontal) y 13 ¾ (vertical)

Efectos en pliego: 30 (15 de cada motivo)

Valor postal de los sellos: 2 € cada sello

Tirada: 66.000 sellos de cada motivo

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