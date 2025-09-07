El Consejo Rector del IMD aprueba la convocatoria de 80.000€ en subvenciones para clubes deportivos, asociaciones y deportistas individuales federados

Se incrementa así el montante económico que se destinará a ayudarles a sufragar los costes económicos que la actividad deportiva les genera durante la temporada

El Consejo Rector también ha aprobado la adjudicación de las Escuelas Deportivas Municipales Escolares que arrancan el próximo 29 de septiembre

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de El Ejido ha aprobado la convocatoria de subvenciones municipales dirigidas a clubes deportivos federados, asociaciones y deportistas individuales federados con una cuantía total de 80.000 euros. Una convocatoria que se abrirá en los próximos días para la presentación de las solicitudes.

El alcalde, Francisco Góngora, ha presidido la reunión del Consejo Rector del IMD en el que se ha adoptado este acuerdo, junto a la concejal de Deportes, María José Martín. La partida presupuestaria destinada a estas ayudas con las que contribuir a fomentar el deporte y dar respaldo al asociacionismo deportivo del municipio, se incrementa este año con respecto a la pasada edición.

El alcalde, Francisco Góngora, ha subrayado “el esfuerzo que se hace para incrementar progresivamente la cantidad económica que destinamos, porque sabemos que necesitan de ayudas con las que poder seguir realizando la gran labor que hacen de fomento del deporte y manteniendo el gran nivel competitivo que demuestran temporada tras temporada”.

En este sentido, podrán ser solicitadas por los clubes deportivos y otras asociaciones del municipio que estén convenientemente inscritos en el Registro con una antigüedad mínima de 1 año y se encuentren federados durante el año 2025 y los practicantes de deportes individuales o de equipo sin club asociado, residentes en El Ejido y federados también durante el año 2025.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOP) y la presentación será telemática a través del Registro del Ayuntamiento de El Ejido.

La concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas en tiempo y forma, de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria. Las ayudas serán adjudicadas con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, siendo aprobadas para aquellas solicitudes que hayan obtenido una mayor valoración tras la aplicación de los citados criterios.

Por otra parte, el Consejo Rector del IMD también ha aprobado la adjudicación para esta temporada 25/26 y la próxima (26/27) de la gestión de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) escolares cuyos contratos habían expirado. Se trata de las EDM de Atletismo, Ciclismo, Gimnasia Acrobática, Gimnasia Rítmica, Judo, Kárate, Taikwondo, Triatlón y Vela, así como las EDM de Baloncesto, Fútbol Sala, Fútbol 7, Tenis y Voleibol.

La concejala de Deportes, María José Martín, ha destacado que con estas adjudicaciones se garantiza una temporada más una propuesta amplia y variada dentro del programa de Escuelas Deportivas Municipales para que los menores ejidenses puedan practicar el deporte que más les guste, avanzando así en nuestra apuesta por el fomento del deporte entre nuestros menores, que contribuye a su desarrollo físico y emocional, y la promoción de hábitos de vida saludables”.

Cabe recordar que las Escuelas Deportivas Municipales Escolares están dirigidas a niños nacidos entre 2009 y 2021, y arrancan la nueva temporada 25/26 el próximo 29 de septiembre.