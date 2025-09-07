PSOE-A exige a Moreno Bonilla que dé “marcha atrás” a la “deriva privatizadora” de la FP y advierte: “Con Montero esto no va a ocurrir”

Alejandro Moyano señala que el modelo del PP ha provocado un crecimiento de la FP privada del 80%, mientras que la pública crece tan solo un 1%

El secretario de Organización adjunto del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha exigido a Moreno Bonilla que dé “marcha atrás” a la “deriva privatizadora” de la Formación Profesional que, además, afecta sobre todo a los módulos “con más empleabilidad”, como Informática.

Así lo ha expresado Moyano, que ha señalado que, si Moreno Bonilla y el PP “no dan marcha atrás”, la “alternativa” está preparada con María Jesús Montero como presidenta de la Junta de Andalucía: “ Con María Jesús Montero como presidenta de la Junta de Andalucía, que lo será muy pronto, la FP volverá a ser la joya de la corona y volveremos a tener esa cuota de plazas públicas para que todos y todas puedan desarrollarse profesional y vitalmente en nuestra tierra”.

Además, el portavoz socialista ha advertido que este “desmantelamiento premeditado” por parte del PP de las plazas públicas en la Formación Profesional, se está “fomentando” el crecimiento de la FP privada. De este modo, ha subrayado que la FP privada ha crecido en Andalucía un 80% mientras que la pública apenas alcanza un crecimiento del 1%.

El secretario socialista ha lamentado que no haya plazas públicas para muchos de los módulos de Formación Profesional pero que sí haya plazas privadas: “Es un embudo lo que han creado de pocas plazas públicas y una autopista de muchos carriles hacia la Formación Profesional privada”, para dejar claro que, “desde luego” con Moreno Bonilla y el Partido Popular “es inviable una Formación Profesional pública”.

Moyano ha señalado cuál es el modo de “operar” de Moreno Bonilla con el “desmantelamiento” de las plazas públicas: “¿Qué va a hacer una familia andaluza cuando tiene la ilusión en su casa de que un hijo o hija quiera cursar un módulo de informática? Pues intenta que lo curse en la FP pública y, si no hay, tiene dos opciones: o truncarle los sueños a ese niño o niña o endeudarse para poder ir a una FP privada”.

“Lo que quieren es, bajo el mantra de modernizar la Formación Profesional, privatizarla y hacer un muro de desigualdad entre muchos andaluces y andaluzas. Desde el PSOE-A lo tenemos claro: Con nosotros en el Gobierno esto no va a ocurrir”, ha aseverado.