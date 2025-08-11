El Consorcio de Transporte facilitará de nuevo autobuses directos a la Feria de Almería desde el Bajo Andarax

El ente metropolitano ofrecerá servicios de ida y vuelta los días 22, 23,29 y 30 de agosto ante el previsible aumento de demanda con destino al ferial

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería reforzará sus servicios en horario nocturno desde la Comarca del Bajo Andarax ante el previsible aumento de la demanda de viajeros que quieran acceder en transporte público al recinto ferial de Almería.

De esta forma, desde el viernes 22 de agosto y durante los días de más afluencia a la Feria de Almería, previstos para el 23, 29 y 30 de agosto, los autobuses del Consorcio intensificarán los servicios en los municipios de Gádor, Benahadux, Rioja, Huércal de Almería, Viator, Pechina y Santa Fe de Mondújar, con servicios extraordinarios en las líneas M-102, M-103 y M-106, para los que se habilitarán salidas desde el área metropolitana en torno a las 21.30 horas y vuelta a las 4.30 horas de la madrugada.

La presentación de este tercer Plan Feria de Almería, con las líneas denominadas Línea 1 (Gádor – Rioja- Benahadux – Feria), Línea 2 (Santa Fe de Mondújar – Fería) y Línea 3 (Pechina – Viator – Huércal – Feria), ha tenido lugar en el salón de actos del Consorcio de Transporte, con la participación de la delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez y el director gerente de la entidad metropolitana, Luis Miguel Carmona, que han estado acompañados por alcaldes y representantes municipales de los pueblos a los que se va a prestar el servicio.

Durante la presentación, la delegada ha mostrado su satisfacción por la implementación de estas nuevas expediciones incluidas en el denominado Tercer Plan de Transporte Feria de Almería 2025. “Unos servicios sin duda muy demandados por los vecinos de los pueblos limítrofes a la capital y que supone iniciar en nuestra provincia un plan de conexión interurbana extraordinario que de forma habitual se viene prestando por otros Consorcios durante los días más concurridos de las Ferias y celebraciones de sus grandes ciudades cabecera”, ha señalado la delegada.

Por su parte, el director gerente del Consorcio ha agradecido al Ayuntamiento de Almería las facilidades otorgadas para la autorización y establecimiento del punto de parada exclusivo para las líneas metropolitanas, que estará situado en el entorno de la zona norte del aparcamiento del Estadio Power Horse.

Este punto contará con señalización específica y coincide con el actual punto de toma y deje de viajeros de las líneas que conectan la capital con los municipios del Levante almeriense.

Asimismo, Carmona ha puesto en valor los esfuerzos realizados por la Junta de Andalucía para colaborar con aquellos municipios del área metropolitana de Almería que disponen de menor capacidad económica y de gestión, para los que se implementan estos servicios especiales manteniendo las actuales tarifas de viaje, bonificadas en el caso de ser usuarios de la tarjeta metropolitana de transporte en un 70% del precio del billete, lo que permitirá a estos viajeros desplazarse hasta el ferial por el módico precio de 0,53 céntimos de euro.

Toda la información relativa a los servicios, horarios, paradas y municipios se podrá consultar en la página web del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería (www.ctal.es) y en el número de atención al usuario: 955038665. Asimismo, todos los municipios disponen ya de la información relativa a sus respectivos servicios, que difundirán a través de sus canales de comunicación.