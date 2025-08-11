La Oficina de Extranjería se adhiere a la red de puntos violeta en Almería

El subdelegado del Gobierno y el jefe de esta dependencia destacan “la necesidad de ofrecer herramientas al servicio del ciudadano para luchar contra la violencia de género”

La Oficina de Extranjería de Almería, dependiente de la Subdelegación del Gobierno, se ha adherido a la red de puntos violeta en Almería. Se trata de un instrumento puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad en el marco de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025, que establece la conveniencia de activar distintas medidas de sensibilización social. El objetivo es que las mujeres víctimas de violencia de género tengan a su alcance las distintas herramientas para poder salir de esa situación.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, junto al jefe de lad dependencias de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación, Antonio Hernández de la Torre, el jefe de la Oficina de Extranjería, Javier Durán y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Loly Cruz, han asistido al acto de adhesión donde se ha puesto en valor “la importancia de ofrecer dentro de los organismos de la Administración General del Estado instrumentos de actuación contra las violencias machistas”. Martín ha detallado que “hemos conseguido ampliar la red a un total de 18 espacios públicos de la Administración General del Estado en Almería”, donde, además, se ha formado a los empleados sobre esta materia.

El formato es una señal de STOP con un QR que dirige a la información. Se acompaña con los folletos informativos y con una pegatina que refleja que se está ante un punto violeta para que las personas interesadas puedan saberlo.

Esta Red está pensada para extenderla no solo a las dependencias de la AGE, sino que con el tiempo sea ampliada a otras empresas públicas o privadas, otras administraciones o entidades utilizando un mismo formato fácilmente identificable, como es la señal de Stop a la Violencia de Género.

La Oficina de Extranjería es la unidad más numerosa de la Subdelegación del Gobierno en cuanto al número de empleados públicos y donde se tramitan todas las distintas autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros que se conceden en la provincia y cuya competencia corresponde al subdelegado del Gobierno. En el año 2024, la Oficina de Extranjería tramitó más de 43.000 resoluciones en materia de extranjería.