El Cooperativa La Victoria CB La Mojonera se corona campeón de liga y pone rumbo al Andaluz

El conjunto cadete femenino firma un fin de semana perfecto en la Final Four tras arrollar a El Toyo Basket en semifinales y sentenciar la final ante el CD Roquetas.

El equipo cadete femenino del CB La Mojonera ha vuelto a demostrar por qué es el referente de la categoría. En una Final Four disputada bajo un ambiente inmejorable en el pabellón de la Universidad de Almería, las «mojoneras» no solo se alzaron con el título de liga, sino que sellaron con autoridad su billete para el Campeonato de Andalucía (CADEBA) que se celebrará en Estepona.

Unas semifinales con «doble premio»

El camino al título comenzó con un duelo de máxima rivalidad ante El Toyo Basket. Ambos conjuntos, viejos conocidos desde la etapa minibasket, se jugaban mucho más que el pase a la final: el ganador obtenía una de las dos plazas directas para el Andaluz.

Desde el salto inicial, las jugadoras dirigidas por Cata y Tina impusieron un ritmo asfixiante. Con una defensa implacable y una lectura de juego ofensivo casi perfecta, el CB La Mojonera dominó los 40 minutos. El marcador final de 62-44 desató la euforia en una grada volcada con el equipo, celebrando el primer gran objetivo cumplido: la clasificación para el CADEBA.

Dominio absoluto en la gran final

El domingo, en la lucha por el oro, esperaba el CD Roquetas. Sin embargo, la historia no cambió de guion. El Cooperativa La Victoria volvió a exhibir un despliegue físico y técnico superior. Gracias a la aportación coral de todas sus jugadoras, el equipo mojonero controló el encuentro de principio a fin, cerrando la final con un contundente 55-81.

Palabras del técnico

Tras el pitido final, el entrenador Cata no ocultó su orgullo por el proceso vivido:

«Estoy muy contento por lo que han conseguido. Estas jugadoras han creído en el cuerpo técnico y en el club desde que eran minis. En los momentos buenos y en los menos buenos, nunca dejaron de confiar. Esta victoria pertenece a todo el equipo, al club y al pueblo de La Mojonera».

Con este título, el CB La Mojonera confirma que su proyecto de cantera es algo más que baloncesto, consolidándose como una familia que ahora busca seguir haciendo historia en Estepona donde se enfrentaran a los equipos de Naútico de Sevilla, Martos de Jaén y las anfitrionas de Estepona.