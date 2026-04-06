Almería acogerá el Campeonato Junior Masculino de Andalucía de Clubes de Voleibol 2026

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, asiste a la presentación del torneo, que se celebrará del 9 al 12 de abril en la capital y Níjar, con la participación de 16 equipos

Almería tiene un vínculo emocional con el voleibol, donde, a lo largo de la historia, ha acogido un campeonato del mundo de vóley-playa y se ha levantado en varias ocasiones la liga nacional. Hoy, se ha presentado un nuevo evento. El Pabellón Moisés Ruiz ha acogido esta mañana la presentación del Campeonato de Andalucía de Clubes de Voleibol (CADEBA) 2026 en categoría junior masculino, una cita que reunirá a los mejores equipos de la comunidad autónoma del 9 al 12 de abril en diferentes sedes de la capital y el municipio de Níjar. Además, el sábado 11 de abril se paralizará el campeonato a las 17 horas para que todos los participantes tengan la oportunidad de disfrutar de un partido de primer nivel de la Superliga Masculina como es el partido entre Voleibol Unicaja Costa de Almería y Club Voleibol Guaguas.

El acto ha contado con la participación de la diputada de Deportes, María Luisa Cruz, el presidente del Club Voleibol Unicaja Costa de Almería, Pablo Martínez, el delegado de la Federación Andaluza de Voleibol, Juan Docio, el concejal de Deportes de Almería, Antonio Jesús Casimiro, y el concejal de Deportes de Níjar, Jesús Guerrero, quienes han dado más detalles de este evento.

La diputada de Deportes, María Luisa Cruz, ha destacado que “desde el jueves 9 y hasta el domingo la provincia de Almería acogerá este campeonato que reunirá a 16 equipos de toda Andalucía, convirtiendo a nuestra tierra en el epicentro del voleibol base durante estos días”.

En este sentido, ha subrayado que “los jugadores van a tener la oportunidad de competir al más alto nivel, compartir experiencias y disfrutar del deporte del voleibol en un entorno que favorece la convivencia y el crecimiento deportivo”.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha afirmado que “el voleibol está muy presente en la ciudad, desde los campeonatos que acogemos como en el día a día. No hay más que acercarse al Paseo Marítimo y ver a los jóvenes jugando al vóley-playa en la arena”. Respecto al torneo, Antonio Casimiro ha destacado que “un aspecto que me gusta especialmente y se refleja en el mensaje en la cartelería: “Ok al juego limpio” y “Sin respeto no juego”. A estas edades, además de formarlos en la técnica y táctica, hay que enseñarles los valores del juego limpio y del deporte: compañerismo, trabajo en equipo, respeto a los demás… sólo así contribuiremos desde el deporte a construir una sociedad solidaria, inclusiva y sostenible”.

El presidente del Club Voleibol Unicaja Costa de Almería, Pablo Martínez, ha explicado que “este Campeonato de Andalucía de Clubes en categoría junior masculino reúne a la antesala del voleibol sénior, con jugadores de 18 y 19 años, lo que supone el máximo nivel dentro de las categorías de base que vamos a poder disfrutar en la provincia”.

Asimismo, ha detallado que “participarán 16 equipos, campeones y subcampeones de las ocho provincias andaluzas, con más de 300 participantes que competirán del 9 al 12 de abril en distintas sedes de Almería y Níjar, que acogerán tanto la fase de grupos como las eliminatorias del campeonato”.

Juan Docio ha destacado que, desde la Federación, ya estaban deseando de “ver un buen campeonato y este fin de semana lo tendremos con CADEBA, donde podremos ver jugar a los mejores jugadores. Quiero dar las gracias a todos los que han colaborado para que este campeonato siga adelante”.

Por su parte, el concejal de Deportes de Níjar, Jesús Guerrero, ha destacado que Níjar será sede de este Campeonato de Andalucía de Clubes de Voleibol (CADEBA) 2026 en categoría junior masculino, con el que los vecinos podrán disfrutar del mejor voleibol junior masculino de Andalucía en el Pabellón Municipal de la Comarca de Níjar.

Durante estos cuatro días de competición, un total de 16 equipos procedentes de toda Andalucía se darán cita en una fase final que convertirá a la provincia en el epicentro del voleibol base andaluz.

Los encuentros se disputarán en instalaciones de referencia como el Pabellón Moisés Ruiz, el Pabellón de la Juventud Antonio Rivera, el Centro Deportivo de la Universidad de Almería y el Pabellón Municipal de la Comarca de Níjar.