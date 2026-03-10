El delegado de Cultura y Deporte recibe al joven piloto almeriense Francisco Puertas

Juan José Alonso señala que es “una de las mayores promesas del automovilismo andaluz”

El delegado territorial de la Consejería de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha recibido al joven piloto almeriense Francisco Manuel Puertas Pérez, una de las mayores promesas del automovilismo andaluz, en un encuentro oficial al que también ha asistido el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo (FAA), Manuel Alonso Borbalán.

Alonso ha reconocido durante la reunión la “destacada trayectoria del piloto” que, pese a su juventud, acumula un palmarés excepcional que incluye títulos en certámenes autonómicos y nacionales desde 2016, y que lo sitúan como referente de las nuevas generaciones del motor andaluz.

Ha valorado muy positivamente el delegado la trayectoria del piloto y la labor de la Federación y ha expresado el “compromiso de la Junta de Andalucía con el apoyo a deportistas andaluces con proyección, destacando la importancia de dar visibilidad al talento deportivo andaluz favoreciendo que puedan atraer apoyos y patrocinios privados que se requieren para afrontar un proyecto de esta envergadura”.

A su vez, ha trasladado al piloto un mensaje de ánimo y confianza ante sus ambiciosos retos para 2026, destacando que su espíritu de superación y constancia “representan los valores del deporte andaluz” y deseándole “la mejor de las suertes en esta nueva etapa, en la que estamos seguros de que seguirá llevando el nombre de Almería y Andalucía a lo más alto”.

Francisco Puertas ha competido desde sus inicios en categorías de karting, turismos, resistencia y rallyes. Entre otros logros, ha sido Campeón de Andalucía en todas las categorías de Karting, (Cadete, Junior, Senior), modalidad en la que se inició con 8 años.



Asimismo, en 2023 fue el Campeón de la Copa Kobe de tierra más joven de la historia, con solo 17 años y en 2025, Campeón de la Super-Copa Renault Clio Trophy, Campeón de España de Rallyes de Tierra en la Renault Clio Trophy y Campeón de España Junior en el CERA.



El piloto ha concretado al delegado sus proyectos para la temporada 2026, centrados en competir con un Peugeot 208 Rally4 en la Copa Ibérica España-Portugal y el SCER donde el premio final le daría posibilidad de entrar en la estructura oficial del grupo PSA para 2027.

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo ha informado a Juan José Alonso sobre la situación actual del automovilismo en Andalucía y, específicamente, en la provincia de Almería, destacando el crecimiento de la especialidad, la necesidad de seguir apoyando a los deportistas emergentes y la importancia de que instituciones y federaciones caminen de la mano para garantizar la continuidad y seguridad del deporte del motor.