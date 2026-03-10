Las viviendas protegidas en alquiler de la avenida del Aeropuerto de Almería están al 80% de ejecución

La Junta de Andalucía ha concedido una subvención de casi 1,5 millones para la construcción de esta promoción

Rocío Díaz destaca los 38 millones de euros que ha destinado el Gobierno andaluz en políticas de vivienda en la provincia desde 2019

La construcción de 33 viviendas protegidas en alquiler en la avenida del Aeropuerto de Almería ya se encuentra al 80% de ejecución y finalizará en junio. Así lo ha avanzado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante su visita, junto a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, a la promoción de estas viviendas, que ha obtenido una subvención de la Junta de Andalucía de casi 1,5 millones de euros (1.486.729) del Plan Ecovivienda, el mecanismo ideado por la comunidad autónoma para gestionar los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda.

Rocío Díaz ha subrayado “la importancia de la colaboración entre administraciones para afrontar el reto de la vivienda” y ha puesto esta promoción “como ejemplo claro de cooperación institucional” con un Ayuntamiento, el de Almería, con el que no sólo ha colaborado con esta promoción sino con las 64 viviendas protegidas en alquiler que se entregaron hace justo un año en la zona de Costacabana y que también recibieron una subvención de la Junta de Andalucía para su construcción. En este sentido, ha detallado que el Gobierno andaluz “está destinando todos los fondos europeos disponibles para impulsar nuevas promociones y actuaciones de rehabilitación ante la necesidad urgente en materia de vivienda”. “Todos los fondos que corresponden a Andalucía lo estamos invirtiendo en este objetivo”, ha añadido.

“Siempre hemos dado pasos firmes para intentar sacar cuanta más vivienda mejor, ya sea de nueva construcción como de rehabilitación, que son los pilares fundamentales de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía”, ha manifestado la titular de Fomento. Una norma, ha remarcado, que reforzará estas políticas. A la par, ha insistido en que el objetivo común de todas las administraciones debe ser incrementar la oferta de vivienda asequible para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Por su parte, la alcaldesa de Almería ha indicado que esta actuación “refleja el compromiso del Ayuntamiento con la vivienda pública”, ya que en los últimos años “hemos entregado más de mil viviendas y en este mandato nos hemos marcado el objetivo de promover 600 más, de las que aproximadamente un tercio serán en alquiler para facilitar el acceso especialmente a los jóvenes y a quienes más lo necesitan”.

En este punto, Vázquez ha agradecido “la sensibilidad de la Junta de Andalucía y de su presidente, Juanma Moreno, que están colaborando para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la sociedad” frente a “un Gobierno de España que acumula anuncios y promesas que no terminan de concretarse”. “Los ayuntamientos y comunidades autónomas somos quienes estamos impulsando las viviendas que realmente necesitan los ciudadanos”, ha advertido.

La promoción, con un presupuesto total de 5,3 millones de euros, incluye 33 viviendas protegidas, una de ellas adaptada para personas con discapacidad. Del total, 25 viviendas contarán con dos dormitorios y una superficie media útil de 62 metros cuadrados, mientras que las ocho restantes dispondrán de tres dormitorios y 75 metros cuadrados de media.

Los precios estimados del alquiler rondan los 410 euros mensuales para las viviendas de dos dormitorios y unos 490 euros para las de tres. El edificio contará además con 26 plazas de aparcamiento y nueve trasteros, y se ha diseñado con criterios de eficiencia energética tal y como establece los requisitos del Programa 6 del Plan Ecovivienda.

Durante la visita, la consejera también ha hecho balance del esfuerzo inversor realizado por la Junta de Andalucía en materia de vivienda en la provincia de Almería desde 2019, donde se han destinado más de 38 millones de euros a diferentes programas y ayudas.

Entre las actuaciones impulsadas destacan ayudas al alquiler para jóvenes y familias, programas de accesibilidad, adecuación funcional de viviendas y el fomento del parque de viviendas en alquiler. Estas acciones se enmarcan en el Plan Vive en Andalucía, con rehabilitaciones destacadas como la del barrio de Pescadería, dentro del Programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), para el que la Junta ha destinado 1.621.000 euros a la regeneración de 40 viviendas protegidas.

Asimismo, resaltan las inversiones en rehabilitación residencial y regeneración urbana, así como impulso de las promociones de viviendas energéticamente eficientes, a través del Plan Ecovivienda. En este marco, además del impulso a promociones de vivienda protegida en alquiler –como las de la Avenida del Aeropuerto o el Barrio de San Cristóbal–, destaca la transformación que la Junta está acometiendo en los barrios de Los Pintores y El Zapillo de Almería capital, con ayudas que suman 1,8 millones de euros. A esta subvención se añaden los 3.696.500 euros destinados a la promoción de 64 viviendas protegidas de nueva planta en la calle Sena (Costacabana), ya entregadas.

Además de las actuaciones en vivienda, la Junta de Andalucía también invirtió 4,6 millones de euros en la rehabilitación de las Casas Consistoriales de Almería, una intervención que, gracias a impulso de este Gobierno andaluz, ha permitido recuperar un edificio histórico tras décadas de retrasos, bloqueos y proyectos fallidos.

“Estamos movilizando todos los recursos disponibles para facilitar el acceso a la vivienda y mejorar el parque residencial existente. Nuestro objetivo es claro: que cada vez más familias puedan acceder a una vivienda digna y asequible”, ha señalado la consejera de Fomento, quien ha asegurado asimismo que es compromiso irá a más con la Ley de Vivienda de Andalucía, que entró en vigor el pasado 24 de enero.

La consejera y la alcaldesa han estado acompañadas en esta visita por la secretaria general de Vivienda de la Junta, Alicia Martínez; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; la delegada territorial de Fomento en Almería, Dolores Martínez Utrera; y la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera.