El I congreso científico-técnico IFAPA Conecta reúne en Sevilla a 400 profesionales para impulsar la investigación agroalimentaria

Este evento pone en valor la transferencia del conocimiento de investigadores y técnicos a los sectores agrario, pesquero y alimentario de Andalucía

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, y la presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), Marta Bosquet, han inaugurado hoy en Sevilla IFAPA Conecta, el primer congreso científico-técnico organizado por el IFAPA que reúne a casi 400 profesionales para impulsar la investigación agroalimentaria en Andalucía.

“Este congreso supone una gran oportunidad para los profesionales del campo y el mar de Andalucía al poner en contacto los distintos grupos de investigación del IFAPA entre sí”, ha destacado la viceconsejera de Agricultura, quien ha subrayado que “además interactuarán con otros agentes del sistema andaluz del conocimiento para aprovechar las sinergias que puedan existir”.

Asimismo, Consolación Vera ha remarcado que este encuentro nace con “vocación de convertirse en un espacio de referencia para la transferencia del conocimiento durante los próximos años”. En este mismo sentido, ha destacado que el congreso «servirá de instrumento para avanzar hacia el objetivo último del IFAPA: impulsar la modernización y competitividad de los sectores agrario, pesquero y alimentario de Andalucía”.

Por su parte, Marta Bosquet ha destacado que “el trabajo del IFAPA es referente de excelencia, por lo que debemos ser generosos y compartido; nuestra misión es ser un servicio público que mejore y transforme el sector fusionando rigor científico y la práctica de nuestros técnicos con la experiencia de los profesionales del campo y del mar”.

“Se trabaja mejor y se llega más lejos cuando estamos coordinados, así que no se trata de investigar para el sector, sino de investigar con el sector”, ha defendido Bosquet, quien también ha confesado que “este primer congreso del IFAPA era un débito que tenía el instituto consigo mismo y con el sector, porque se hacía necesaria esta puesta en común y compartir el inmenso trabajo que se hace desde todos los centros y áreas del instituto; cuando el conocimiento es compartido, se multiplica nuestro potencial”.

El primer congreso IFAPA Conecta se ha concebido como un espacio de referencia para la difusión, el intercambio y la transferencia del conocimiento generado por el instituto público en su actividad tanto investigadora e innovadora como formativa, en coherencia con la misión del instituto. En este sentido, los resultados derivados de la actividad del IFAPA constituyen un activo estratégico para el sistema productivo andaluz, cuya adecuada difusión y conexión con el sector resulta esencial para maximizar su impacto.

El congreso, en el que también participan los representantes en Andalucía de las organizaciones agrarias de COAG, UPA, ASAJA y Cooperativas Agro-Alimentarias, se ha planteado como un encuentro de dos días de duración estructurado en nueve sesiones temáticas sectoriales que abarcan los principales ámbitos de actuación del IFAPA.

Así, el evento abordará áreas como el olivar y el aceite, los cultivos herbáceos, la horticultura, la sanidad vegetal, la fruticultura, la agroindustria o el ámbito de la ganadería y la dehesa. Además, habrá una sesión dedicada a la acuicultura, pesca y medio marino, y otra a la gestión del agua, suelo y nuevas tecnologías.

Cada sesión combina ponencias orientadas a presentar líneas de trabajo, objetivos y resultados, con espacios para el diálogo y con la participación de personal investigador, expertos externos y representantes de los sectores productivos, favoreciendo el intercambio de experiencias y la transferencia directa de conocimiento.

Esta nueva cita científica aspira a consolidarse como un foro estable que impulse la colaboración entre la ciencia y el sector, facilitando la identificación de sinergias y contribuyendo a una implantación más ágil y eficaz de los avances científico-técnicos.

Así, a través de este modelo de congreso el IFAPA refuerza su papel como agente clave en el sistema andaluz de investigación e innovación aplicada, alineando generación de conocimiento, transferencia y desarrollo del territorio.

La información detallada del evento se puede consular online en la página web creada para el congreso (https://ifapaconecta.com), donde también se muestra el programa completo y el panel de expertos que intervendrán durante las dos jornadas de actividades.

Innovación agroalimentaria en Andalucía

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica es un organismo público de investigación adscrito a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural que tiene como objetivo contribuir a la modernización de los sectores agrario, pesquero y alimentario de Andalucía.

El instituto también contempla entre su misión la mejora de la competitividad a través de la investigación, el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento y la formación, asegurando además la sostenibilidad medioambiental.

Para ello, el IFAPA cuenta con 15 centros repartidos por todas las ocho provincias andaluzas que suman más de 1.300 hectáreas de superficie experimental y numerosos equipamientos singulares. En total, ocho áreas científico-técnicas conforman una estructura de investigación y formación en el territorio que busca dar respuesta a las demandas del sector y prestarle el asesoramiento necesario que redunde en la mejora de sus sistemas productivos.