El Distrito Sanitario Almería impulsa hábitos de vida saludables con actividades abiertas a toda la población

Dos jornadas en El Palmeral y San José combinarán deporte, talleres de salud y asesoramiento para promover el bienestar físico y mental en la ciudadanía

El Distrito Sanitario Almería, en el marco de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía de la Consejería de Salud y Consumo, organiza dos jornadas de promoción y educación para la salud abiertas a toda la población, con el objetivo de fomentar la práctica de hábitos de vida activos y beneficiosos para el bienestar.

Las actividades estarán dirigidas por el equipo de Enfermería Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, una nueva categoría profesional recientemente incorporada con veinte especialistas en el Distrito. Gracias a estas incorporaciones, todas las Unidades de Gestión Clínica cuentan ya con al menos una profesional de esta especialidad, mientras que Níjar y Bajo Andarax disponen de dos.

Las jornadas cuentan, además, con la colaboración de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (ASANEC), el Club de Vóley Unicaja Almería y la Asociación de Medioambiente Naturaleza con Cabeza, entidades que se suman para ofrecer a la ciudadanía una amplia variedad de actividades físicas y de educación para la salud.

La primera cita tendrá lugar el 12 de septiembre en la playa de El Palmeral, en Almería, y la segunda el 19 de septiembre en la playa de San José, en Níjar. Ambas se celebrarán en horario de mañana, de 9:30 a 12:30, y de tarde, de 17:30 a 20:30. El programa incluye sesiones de zumba, yoga, chi kung, talleres de suelo pélvico, escuela de espalda, ejercicio funcional, vóley playa inclusivo y voleibol, en función de la jornada y la localización.

De forma paralela, se instalarán stands informativos y de asesoramiento donde la ciudadanía podrá recibir consejos prácticos sobre alimentación saludable, ejercicio físico, prevención en tabaquismo y alcoholismo, así como información sobre cribados poblacionales de cáncer de mama, colon y cérvix.

Desde el Distrito Sanitario Almería se invita a toda la población a participar en estas jornadas, que representan una oportunidad única para disfrutar de actividades físicas variadas en un ambiente saludable, inclusivo y participativo. El objetivo es poner en valor la importancia de moverse, cuidarse y adoptar hábitos de vida saludables, generando un espacio de encuentro comunitario que refuerce tanto el bienestar físico como el mental.