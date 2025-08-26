Obras en A-7 término municipal de Roquetas de Mar

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se va a proceder a la realización de trabajos de mantenimiento:

A-7.- Entre los PPKK 795+400 y 796+700 (T. Municipal de Roquetas de Mar)en sentido creciente se realizarán cortes del carril derecho.

A-7.- Entre los PPKK 797+000 y 795+900 (T. Municipal de Roquetas de Mar)en sentido decreciente se realizarán cortes del carril derecho.

Los trabajos se realizarán:

desde las 22:00h del día 27 de agosto hasta las 06:00 horas del día 28 de agosto de 2025

desde las 22:00h del día 28 de agosto hasta las 06:00 horas del día 29 de agosto de 2025