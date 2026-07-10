El Ejido guarda un minuto de silencio como muestra de apoyo y respeto a las víctimas por el incendio en Los Gallardos y Bédar y en solidaridad con los afectados por esta tragedia

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, en nombre de toda la Corporación Municipal y de los ejidenses, ha trasladado hoy “nuestro más sentido pésame a las familias y allegados de todas las personas fallecidas, así como todo nuestro cariño y apoyo a quienes están sufriendo las consecuencias de la tragedia”.

Se ha guardado hoy un minuto de silencio en la Plaza Mayor como muestra de apoyo y respeto a las víctimas por el incendio de Los Gallardos y Bédar y en solidaridad con los afectados por esta tragedia.

De igual modo el alcalde ha reconocido expresamente “el trabajo de los efectivos de extinción, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de Protección Civil, de todos los profesionales y de los voluntarios que están actuando sobre el terreno”. Así como la labor de la Junta de Andalucía y de las corporaciones locales de estos municipios”.

Al hilo ha transmitido su “solidaridad con los municipios afectados de Los Gallardos, Bédar y Antas”.

Góngora ha trasladado su solidaridad también para los habitantes de estos municipios y de una forma muy especial “a quienes han tenido que desalojar sus hogares en un momento de dolor y de incertidumbre”.

“Espero que cuanto antes se pueda controlar y extinguir este incendio y reitero todo nuestro cariño, nuestro pésame y el acompañamiento de todo el pueblo del Ejido con estos municipios”.

Son momentos de dolor, de unidad y de respeto. El Ejido está hoy al lado de Los Gallardos, de Bédar y de todas las familias afectadas.

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