Vícar llora por los fallecidos en el incendio de Los Gallardos y Bédar

El alcalde expresa su pesar por las pérdidas humanas

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, quiere mostrar el profundo pesar y la tristeza de todo el pueblo de Vícar por los fallecidos en el incendio que asola el término municipal de Los Gallardos. “No hay palabras suficientes para expresar el inmenso dolor que nos atenaza a todos al conocer la terrible magnitud de este incendio. En estos momentos de tanta angustia creo que es necesario trasladar un mensaje de solidaridad y apoyo hacia los familiares y amigos de las personas que han perdido la vida y en general para todos los vecinos de las localidades hermanas de Los Gallardos y Bédar.

Desde primera hora de esta mañana, el alcalde ha trasladado en sus redes sociales las condolencias, el apoyo y el acompañamiento de todos los ciudadanos de Vícar a las personas afectadas, así como el reconocimiento a la labor que están desempeñando los servicios de emergencia y todos los profesionales que se encuentran trabajando en la zona afectada.

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