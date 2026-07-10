El proyecto de nuevo mercado se financia con Fondos FEDER, dentro del Plan de Acción Integrado de Vicar (PAI) y supondrá una inversión de 650.000 Euros

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, congregó ayer en el Centro de Educación Vial de Vícar a casi un centenar de vecinos de La Gangosa para darles a conocer el proyecto del nuevo Mercado de Abastos del barrio, una obra que se va a ejecutar con cargo a los fondos europeos, a través del Plan de Acción Integrado de Vícar (PAI) y que supondrá una inversión de 650.000 euros. Para Antonio Bonilla es importante que los vecinos sepan que “su implicación, sus ideas y sus propuestas se convierten en realidad” y que una obra tan importante como esta “se va a materializar gracias a los Fondos Europeos que van a traer a Vícar casi diez millones en inversiones para transformar nuestro pueblo”. “En el caso concreto de esta obra, enfatiza Bonilla, “más allá de la simple rehabilitación de un edificio buscamos recuperar un espacio para todos, hacer que el mercado vuelva a ser un lugar de encuentro, que apoye al comercio local y que contribuya a dar vida al centro del municipio durante muchos años.»

El proyecto parte de una premisa esencial, que consiste en conservar la esencia del edificio existente y adaptarlo a las necesidades actuales de comerciantes y usuarios, sin modificar de forma significativa su configuración original. Es decir, el objetivo es recuperar el Mercado Municipal como un espacio moderno, funcional y accesible, capaz de responder a las necesidades actuales sin perder su identidad, y a la vez crear un lugar que no solo sea un espacio para la actividad comercial, sino también un punto de encuentro para los vecinos y un elemento dinamizador de la vida del municipio.

La organización del mercado se mantiene en torno a un patio central, que seguirá siendo el corazón del edificio. Este espacio estará cubierto y contará con iluminación y ventilación natural a través de los laterales, convirtiéndose en un lugar agradable y confortable para los usuarios. Además de distribuir el acceso a los nueve puestos comerciales, este patio se concibe como un espacio polivalente, capaz de acoger actividades, presentaciones, degustaciones o pequeños eventos que den vida al mercado y lo conviertan en un punto de encuentro para el municipio.

El acceso principal se realizará desde la fachada sur, la más vinculada al espacio público. Para ello se abrirá un nuevo acceso, más amplio y visible, que mejorará la entrada al edificio. Unas escaleras permitirán salvar el desnivel existente de la parcela, facilitando una llegada más cómoda y representativa al mercado.

En la esquina suroeste se situará el bar-cafetería, con una relación directa con el exterior. Se habilitará una plataforma que permitirá disponer de una zona de terraza cubierta por una marquesina, generando un espacio de estancia y encuentro que contribuirá a dinamizar la actividad del mercado y de su entorno.

Los nueve puestos comerciales se han diseñado con un criterio de flexibilidad, de manera que puedan adaptarse a diferentes tipos de actividad comercial, tanto presente como futura. Cada puesto contará con una superficie aproximada de 20 metros cuadrados y dispondrá del espacio necesario para incorporar mostradores, vitrinas, cámaras frigoríficas y el equipamiento que requiera cada negocio.

En la zona norte del edificio se concentran los espacios de servicio: almacenes, cuartos de instalaciones, zona de residuos y aseos públicos. Esta área dispondrá de un acceso independiente desde el exterior para facilitar las tareas de carga y descarga, mejorando el funcionamiento diario del mercado sin interferir con la actividad de los usuarios.

Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto respeta la volumetría del edificio existente. La principal incorporación será una marquesina en las fachadas sur y este, que servirá como elemento de protección frente al sol y la lluvia, mejorando el acceso al edificio y proporcionando zonas de sombra tanto para los visitantes como para la terraza del bar-cafetería.

Además, la rehabilitación incluirá la renovación completa de las instalaciones del mercado, incorporando sistemas más eficientes y sostenibles que mejorarán el consumo energético, el confort y el mantenimiento del edificio.

Más actuaciones en La Gangosa

Durante el encuentro con los vecinos de ayer, el alcalde dio a conocer otros proyectos que se van a llevar a cabo en este núcleo y que van desde la rotonda proyectada en la confluencia de las calles Sierra de María y Sierra de Gádor, la gran Biblioteca Central, y un Centro de Actividades cubierto con capacidad para cuatro o cinco mil personas, que va a ser un referente por sus dimensiones.

El Plan de Actuación Integrado de Vícar (PAI) promueve con Fondos Europeos un desarrollo urbano sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social. Los ciudadanos deben saber que esos cerca de diez millones de euros de inversión traerán consigo un considerable ahorro para el municipio, tanto en el consumo de agua (en torno a un millón y medio de metros cúbicos), como en el de electricidad (unos 560.000 Kwh) que se concretan en un importante número de actuaciones con un enorme efecto transformador para la vida de todos y todas.

Junto al proyecto del Mercado de Abastos de La Gangosa, el Plan de Actuación Integrado de Vícar se articula en torno a tres grandes áreas y comprende un total de 124 actuaciones, con cerca de 10 millones de euros en inversiones. La primera de esas áreas contempla medidas de eficiencia energética y economía circular, con actuaciones de mejora en la eficiencia eléctrica de edificios municipales, instalaciones deportivas y centros sociales; la segunda con actuaciones de carácter medioambiental, que permitirán mejorar zonas verdes tanto en el Bulevar Ciudad de Vícar, como el Bulevar de la Paz, y otras actuaciones como el desarrollo de espacios deportivos y sostenibles al aire libre como son el skatepark, calistenia o parkour; por último, un tercer bloque centrará sus trabajosen la sectorización de la red de agua, la automatización y en la mejora de la eficiencia en la gestión del agua. En este apartado se incluyen propuestas como la creación de un jardín botánico en la Villa, el Museo Etnológico o el Centro de Interpretación que servirán para hacer de Vícar un municipio con mayor atractivo turístico.

El Plan de Actuación Integrado (PAI) “Vícar, Ciudad Verde”, está cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2021-2027”.

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