162 pacientes se benefician del programa Pádel y Salud Mental del Hospital Torrecárdenas

Estas clases deportivas con monitor llegan gracias al convenio entre el hospital y la Federación Andaluza de Pádel

Un total de 162 pacientes de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, han participado durante los primeros seis meses de este año 2026 en el programa ‘Pádel y Salud Mental’ impulsado por la unidad y que funciona gracias a un convenio suscrito entre el centro hospitalario y la Federación Andaluza de Pádel (FAP) en 2023.

Esta iniciativa busca promover la práctica del deporte del pádel entre los pacientes de la Unidad de Salud Mental como herramienta de integración en un entorno comunitario normalizado y con la realización de una actividad de probados beneficios terapéuticos.

El programa consiste en la realización de sesiones formativas de pádel dirigidas por un monitor titulado de la propia Federación en instalaciones deportivas designadas por el propio hospital. Un profesional sanitario está presente siempre en la actividad, acompañando a los pacientes participantes.

Los datos de participación en este primer semestre del año arrojan una media de asistencia de 27 personas al mes en estas clases con monitor, lo que supone un total de 162 personas beneficiadas en los primeros seis meses de este año. Esto demuestra el éxito de una actividad que se ha asentado y consolidado desde que se firmara el acuerdo en el año 2023. Así, a lo largo de ese año participaron 132 personas con una asistencia media mensual de 11 pacientes, en 2024 se produce un importante crecimiento en el programa alcanzando los 311 participantes con una media de 25,6 al mes, manteniéndose las cifras el pasado año 2025 con un total de 310 participantes y una media de 25,8 personas dando clases cada mes.

La práctica de esta disciplina deportiva entre los pacientes de la Unidad de Salud Mental contribuye a incrementar la concentración, memoria y capacidad de aprendizaje; promueve la estimulación sensorial, también aumenta los niveles de autoestima y mejora el autoconcepto; produce un impacto positivo en la autoeficacia personal; favorece la interacción interpersonal y, con ello, ayuda a mejorar las habilidades sociales en un contexto sano, fomentando hábitos saludables y mejorando el sentido de la responsabilidad y el compromiso a nivel grupal.

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