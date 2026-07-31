162 pacientes se benefician del programa Pádel y Salud Mental del Hospital Torrecárdenas

GabinetedePrensa julio 31, 2026 0
Hospital Torrecardenas Firma del convenio salud mental y pádel

Estas clases deportivas con monitor llegan gracias al convenio entre el hospital y la Federación Andaluza de Pádel

Un total de 162 pacientes de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, han participado durante los primeros seis meses de este año 2026 en el programa ‘Pádel y Salud Mental’ impulsado por la unidad y que funciona gracias a un convenio suscrito entre el centro hospitalario y la Federación Andaluza de Pádel (FAP) en 2023.

Esta iniciativa busca promover la práctica del deporte del pádel entre los pacientes de la Unidad de Salud Mental como herramienta de integración en un entorno comunitario normalizado y con la realización de una actividad de probados beneficios terapéuticos.

El programa consiste en la realización de sesiones formativas de pádel dirigidas por un monitor titulado de la propia Federación en instalaciones deportivas designadas por el propio hospital. Un profesional sanitario está presente siempre en la actividad, acompañando a los pacientes participantes.

Los datos de participación en este primer semestre del año arrojan una media de asistencia de 27 personas al mes en estas clases con monitor, lo que supone un total de 162 personas beneficiadas en los primeros seis meses de este año. Esto demuestra el éxito de una actividad que se ha asentado y consolidado desde que se firmara el acuerdo en el año 2023. Así, a lo largo de ese año participaron 132 personas con una asistencia media mensual de 11 pacientes, en 2024 se produce un importante crecimiento en el programa alcanzando los 311 participantes con una media de 25,6 al mes, manteniéndose las cifras el pasado año 2025 con un total de 310 participantes y una media de 25,8 personas dando clases cada mes.

La práctica de esta disciplina deportiva entre los pacientes de la Unidad de Salud Mental contribuye a incrementar la concentración, memoria y capacidad de aprendizaje; promueve la estimulación sensorial, también aumenta los niveles de autoestima y mejora el autoconcepto; produce un impacto positivo en la autoeficacia personal; favorece la interacción interpersonal y, con ello, ayuda a mejorar las habilidades sociales en un contexto sano, fomentando hábitos saludables y mejorando el sentido de la responsabilidad y el compromiso a nivel grupal.

Más historias

Escuela de verano adultos Kayak

Más de un centenar de personas con discapacidad disfrutan del verano gracias a los programas estivales de Asalsido

GabinetedePrensa julio 31, 2026 0
Asociacion Española contra el Cancer Javier Morales, David Muñoz, Magdalena Cantero, Diego Valera y Carmen Rodríguez

La Asociación Española Contra el Cáncer apoya con una beca de prácticas el acceso a la investigación de un alumno de la UAL

GabinetedePrensa julio 30, 2026 0
Infografía 1 protégete del calor

ASANEC sitúa a la Enfermería Familiar y Comunitaria en primera línea frente a las olas de calor

GabinetedePrensa julio 29, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Parque Natural Cabo de Gata

PACMA denuncia la saturación de varias calas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

GabinetedePrensa julio 31, 2026 0
Moi Palmero Aranda articulista

Augurio de eclipses

MOISES PALMERO julio 31, 2026 0
LIU SURIA Guillermo Herrera Plaza

Acontece

Miski Liu Suria julio 31, 2026 0
Cultura-Banda Municipal (3)-

La Banda Municipal de Música de Almería cierra por todo lo alto su ciclo de conciertos de verano en la Plaza de la Constitución

GabinetedePrensa julio 31, 2026 0
Eclipse 2027 ensayo agosto

Andalucía se prepara para el eclipse solar de 2027, el primero total en la región en más de un siglo

GabinetedePrensa julio 31, 2026 0