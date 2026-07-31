Más de un centenar de personas con discapacidad disfrutan del verano gracias a los programas estivales de Asalsido

GabinetedePrensa julio 31, 2026 0
Escuela de verano adultos Kayak

Un año más, la entidad ha puesto en marcha la escuela de verano inclusiva para niños y otra para adultos, con un amplio programa de actividades como talleres de cocina, musicoterapia, jornadas de playa, deporte y excursiones por la capital, entre otras propuestas.

Además, la entidad mantiene abiertos todos los servicios concertados con la Junta de Andalucía (CAIT, Centro Infantil, las viviendas tuteladas, Unidad de Día y Centro Ocupacional).

Más de un centenar de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual han participado este verano en las diferentes actividades desarrolladas por Asalsido.

Entre ellas, una treintena de niños, jóvenes y adultos han formado parte del programa ‘Disfruta el verano’, una iniciativa que promueve el ocio inclusivo a través de actividades adaptadas a los intereses y necesidades de los participantes. Durante todo el mes de julio, los participantes han disfrutado de talleres de música, cocina, deporte, manualidades, jornadas de playa, excursiones y muchas otras propuestas en un entorno inclusivo en el que también han participado personas sin discapacidad.

El presidente de Asalsido, Francisco Navarro, destaca que «el verano debe ser un tiempo de oportunidades para todas las personas. Nuestro objetivo es que quienes forman parte de Down Almería puedan disfrutar de su tiempo libre, seguir desarrollando su autonomía y compartiendo experiencias con sus amigos, a la vez que ofrecemos a las familias un recurso que favorece la conciliación».

A lo largo de todo el mes, los participantes han vivido experiencias enriquecedoras en un entorno seguro, adaptado y normalizado que fomenta la convivencia, la autonomía personal y las relaciones sociales.

Verano en ASALSIDO

Además de la escuela de verano, Asalsido ha mantenido abiertos durante el periodo estival sus servicios concertados con la Junta de Andalucía, como el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT), la Escuela Infantil, las viviendas tuteladas, el Centro Ocupacional y la Unidad de Día. A ello se suman diferentes programas de ocio y tiempo libre que permiten a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual continuar disfrutando de actividades lúdicas también durante el verano.

«La continuidad de la actividad durante estos meses nos permite seguir ofreciendo una atención personalizada en servicios como el CAIT, la Unidad de Día y el Centro Ocupacional. En estos dos últimos casos, los usuarios disfrutan de alternativas de ocio con los apoyos necesarios gracias al compromiso de nuestros profesionales y voluntarios, a quienes queremos agradecer su implicación», señala Francisco Navarro.

Viajes de fin de curso

El verano también ha estado marcado por los viajes organizados por los distintos grupos de ocio de Asalsido, que han permitido a los participantes disfrutar de unos días de convivencia y amistad en destinos como Vera, Águilas y Benidorm. Unas experiencias que favorecen la autonomía, fortalecen las relaciones personales y generan recuerdos que perduran mucho más allá del propio viaje.

Como broche final al periodo estival, usuarios y familias socias de la entidad volverán a reunirse en septiembre en el tradicional viaje al Camping de Los Escullos, una cita ya consolidada en el calendario de Asalsido que pondrá el punto final a un verano repleto de convivencia, aprendizaje y experiencias compartidas.

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