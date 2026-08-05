El Hospital Universitario Torrecárdenas ofertó 2.500 plazas de formación a sus profesionales de enero a junio

La Unidad Integral de Formación ha coordinado 140 ediciones formativas dirigidas a mejorar la capacitación de los profesionales

El Hospital Universitario Torrecárdenas, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha ofertado durante los primeros seis meses de 2026 un total de 2.481 plazas en las 140 ediciones de actividades coordinadas por su Unidad Integral de Formación (UIF). Estas actividades han permitido a los profesionales sanitarios y no sanitarios del centro hospitalario tanto la actualización de conocimientos como la adquisición de nuevas competencias y la mejora de habilidades necesarias para elevar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes.

Del total de ediciones coordinadas en el primer semestre de este año, 92 han sido acreditadas o se encuentran en proceso de evaluación por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), mientras que las 48 restantes corresponden a actividades no susceptibles de acreditación.

A esta programación realizada por la Unidad Integral de Formación, se suma la coordinación, en colaboración con diferentes servicios y unidades de gestión clínica del hospital, de dos jornadas y 41 sesiones clínicas acreditadas. Estas actividades favorecen el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales y contribuyen a incorporar a la práctica asistencial nuevos procedimientos y criterios de actuación.

La responsable de la Unidad Integral de Formación, María Dolores Sánchez, ha destacado que estas cifras son el resultado de “un trabajo constante de planificación, de escucha activa de las necesidades de las unidades y servicios y de una apuesta clara por la formación de nuestros profesionales”.

“Nuestro objetivo como Unidad no es solo gestionar actividades formativas, sino garantizar que cada profesional, independientemente de su categoría, tenga acceso a una formación de calidad que contribuya tanto a su desarrollo profesional como a mejorar la atención que se presta a los pacientes”, ha señalado.

Formación adaptada a las necesidades

Este programa formativo se ha impartido a través de diferentes modalidades para facilitar la participación de los profesionales y adaptarse a la organización y necesidades de cada unidad. De este modo, de las 140 ediciones realizadas, 82 han sido presenciales, 34 virtuales y 24 semipresenciales.

Las actividades presenciales han estado principalmente orientadas al aprendizaje de habilidades prácticas y a la realización de simulaciones, mientras que los formatos virtual y semipresencial han permitido ampliar las posibilidades de acceso y compatibilizar la formación con la actividad diaria de los servicios.

Las temáticas abordadas en esta programación formativa han comprendido ámbitos muy diversos. Entre ellas se encuentran la atención ante situaciones de urgencia vital, con actividades de soporte vital dirigidas a profesionales sanitarios; los talleres de texturas y nutrición adaptada destinados al personal de cocina; y las iniciativas para mejorar la prevención y el abordaje de situaciones de violencia de género en el entorno laboral.

La programación también ha incluido formación en investigación, gestión sanitaria, seguridad del paciente y gestión de recursos y equipos en situaciones críticas. Una parte importante de estas actividades ha sido impartida por profesionales del propio Hospital Universitario Torrecárdenas, lo que permite aprovechar el conocimiento existente en el centro y fomentar el aprendizaje entre iguales.

María Dolores Sánchez también ha querido poner en valor la colaboración con los diferentes servicios y unidades de gestión clínica, que ha hecho posible la organización de los cursos, jornadas y sesiones acreditadas. “La formación no es una actividad aislada, sino un trabajo en equipo que solo es posible gracias a la implicación de los profesionales del hospital”, ha afirmado.

La Unidad Integral de Formación prevé mantener durante los próximos meses el ritmo de convocatorias, con nuevas ediciones ya programadas para el último trimestre de 2026. Esta planificación permitirá continuar ampliando las oportunidades formativas y reforzar la actualización permanente de los conocimientos y competencias de los profesionales del Hospital Universitario Torrecárdenas.

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