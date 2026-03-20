El Gobierno andaluz destina 2,5 millones de euros a la nueva residencia de mayores de Benahadux

El delegado de Inclusión Social visita las obras del centro, que contará con 50 plazas en 5 unidades de convivencia

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, ha visitado, junto a la alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, las obras de la nueva residencia de mayores que se encuentran al 60% de nivel de ejecución. El proyecto cuenta con una aportación de la Junta de Andalucía de más de 2,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. Esto supone un porcentaje de financiación del 84%, aportando el resto del presupuesto el Ayuntamiento.

El centro se está construyendo en la calle Ceuta, en un terreno municipal del sector UA‑6, dentro del casco urbano. Este terreno, estratégicamente situado, cuenta con vistas a Sierra Alhamilla y al río Andarax, ofreciendo una conexión visual con la naturaleza circundante y creando un ambiente propicio para actividades recreativas y de ocio.

Tendrá 50 plazas distribuidas en 35 habitaciones (20 individuales y 15 dobles) y 5 unidades de convivencia de hasta 10 plazas, proporcionando privacidad a los usuarios. Incluirá, entre otros, servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, enfermería, cocina o lavandería.

El edificio constará de dos volúmenes simétricos organizados alrededor de dos patios interiores. Además, contará con un amplio patio exterior diseñado para actividades terapéuticas, esparcimiento y fomento de la interacción social entre los residentes.

La planta baja albergará servicios generales y una unidad de convivencia, y las plantas superiores, las restantes unidades, con recorridos cortos para facilitar la movilidad de los residentes.

El responsable en Almería de Inclusión Social ha incidido en que la Junta de Andalucía trabaja para que residencias como la que se está construyendo en Benahadux “sean un verdadero hogar para las personas mayores”. Asimismo, ha señalado que, con la construcción de este centro residencial “se cumple una demanda de los vecinos del municipio, situado en el Bajo Andarax y con unos 5.000 habitantes, que carece de recursos residenciales públicos, al igual que buena parte de la comarca”. El centro atenderá tanto a vecinos locales como a personas mayores de municipios cercanos.

Además, el desarrollo de este proyecto “contribuirá a frenar la regresión poblacional del municipio, generar empleo directo e indirecto y mejorar la atención a las personas mayores en toda la comarca del Bajo Andarax, donde la oferta pública es limitada”, ha manifestado González Bellido.

Por su parte, la alcaldesa del municipio ha hecho hincapié en que el objetivo marcado por el Ayuntamiento es de “dotar al municipio de Benahadux de un centro residencial con cuidados de larga duración, que acoja a las personas mayores en situación de dependencia y que, por circunstancias sociales, personales o familiares, precisen este tipo de recursos, ofreciendo las máximas garantías de confort, habitabilidad y comodidad posible para las personas residentes, adaptándose a sus necesidades específicas”.

Bellido ha recordado que la residencia de Benahadux es uno de los 20 proyectos seleccionados en la provincia de Almería dentro de la línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y dotada con 134 millones, con cargo a fondos europeos, para la reforma y construcción de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad en toda Andalucía. Almería, con 30 millones, es la provincia que más ha recibido en esta convocatoria.