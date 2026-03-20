El Coro del Centro de la Mujer, el Coro del Colegio de Abogacía con Indalbone Quartet y la OCAL, próximos protagonistas del Ciclo de Música Sacra

La Coral Virgen del Mar y el Ensemble Instrumental ‘Julián Arcas’ triunfaron anoche en su concierto en la Iglesia Conventual de la Compañía de María

El XXIII Ciclo de Música Sacra de Almería que organiza el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería en colaboración con el Obispado y la Diócesis de Almería sigue su marcha triunfal en esta nueva edición, que comenzó el pasado 12 de marzo y que se extenderá hasta el día 26, tras volver a abarrotar ayer el aforo para el cuarto de sus once conciertos. Anoche era el turno para la Coral Virgen del Mar, dirigida por Joaquín Torrecillas, que estuvo acompañada por el Ensemble Instrumental ‘Julián Arcas’ en la Iglesia Conventual de la Compañía de María.

El repertorio se centró en la ‘Misa de la Coronación’ de Mozart y sus seis movimientos (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei), de quien también interpretarían con anterioridad ‘Tantum Ergo’ y ‘Ave Vereum Corpus‘ y para terminar ‘Lacrymosa’ del Réquiem. Para el concierto, la Coral contó con la participación de las voces solistas de la soprano Blanca Isabel Luzón, la mezzosoprano Ruth García Delgado, el tenor Román Barceló y el barítono Juan José Reifs.

El XXIII Ciclo de Música Sacra afrontará esta semana otros tres conciertos, de viernes a domingo. Todos ellos con entrada libre hasta completar aforo.

El viernes, 20 de marzo, a las 20.30 horas, la música coral se trasladará a la Parroquia del Espíritu Santo con el Coro del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Almería, contando con el acompañamiento del trío con piano “Tres mejor que uno”, bajo la dirección de Jesús Valverde.

A la misma hora (20.30 horas), el sábado, 21 de marzo, la Parroquia de San Pedro abrirá sus puertas al Coro del Colegio de la Abogacía de Almería junto con Indalbone Quartet (formación compuesta por: José L. Moreno –trombón alto-, Francisco J. Medina –trombón tenor- Antonio Castellano –trombón tenor- y Francisco J. Pérez –trombón bajo-) en un concierto dirigido por Nieves Zurita.

El domingo, gran cita de la OCAL en la Catedral

La semana se culminará el domingo, 22 de marzo, a las 12.30 horas, y en un marco de excepción como la Catedral de la Encarnación. Será con el concierto ‘Stabat Mater’, a cargo de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), bajo la dirección de su titular Michael Thomas.

La OCAL presentará un concierto con un programa de altura que unifica espiritualidad y profundidad y para el que contarán con la participación de Mª Carmen Reverte en la flauta, Francisco José Moreno en el oboe, Francisco Jesús Ruiz en la trompeta y el propio Michael Thomas en el violín en la primera obra ‘Concierto de Brandeburgo nº2 en fa mayor, BMV 1047’, de J.S. Bach. Para la segunda obra, ‘Concierto para violín en la menor, BMV 1041’, del mismo compositor, el público disfrutará de la interpretación solista de Michael Thomas.

La pieza central del concierto, que da título al conjunto, será ‘Stabat Mater’ de Pergolesi, donde la OCAL contará con la participación de la soprano Carmen Larios, el contratenor Coco Díaz y el Coro Vocla y el coro infantil de la Escuela Coral Vocla, dirigidos por Román Barceló.

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y Diputación de Almería, además de la colaboración de Caparrós, La Gergaleña, Cosentino, Avenida Hotel, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelín.