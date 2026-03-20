La UAL se alza doble campeona de Andalucía en voleibol y suma también cuatro bronces en los CAU 2026

La cosecha de la Universidad de Almería se va a las seis medallas con los primeros puestos en voley y los terceros de los dos equipos de fútbol sala, del femenino de fútbol y del femenino de balonmano en el Campeonato de Andalucía Universitario organizado por la UMA

“La UAL puede estar muy orgullosa de sus deportistas, que han demostrado su valía tanto en los resultados que han obtenido como en su comportamiento dentro y fuera de los terrenos de juego”. Así ha querido Gabriel Aguilera, vicerrector de Salud Sostenibilidad y Deportes, reconocer desde Málaga la excelente participación de la Universidad de Almería en los CAU 2026, organizados por la UMA en el formato ya habitual de ‘por concentración’. Dos oros y cuatro bronces ha sido la cosecha de la delegación almeriense en los Campeonatos de Andalucía Universitarios, con sendos títulos para el voleibol, masculino y femenino, y las terceras plazas de sus dos selecciones de fútbol sala, de fútbol femenino y de balonmano femenino.

En voleibol femenino, tras caer en el primer set por 20-25 frente a Granada, después de un 20-20, se ha enderezado el rumbo en el segundo, victoria por 25-22, con Isa Barón asumiendo la responsabilidad. Se ha vuelto a perder ritmo en el tercero, que se ha cedido por 16-25. Siguiendo la misma dinámica con la que iba desarrollándose el partido, la UAL ha hecho suyo el cuarto set para mandar el duelo al tie-break (25-18). Ya en el desempate, el cambio de lado de red se ha producido con un tanteo de 4-8 para la UGR, pero la reacción almeriense no se ha hecho esperar para tomar la delantera y mantener la calma hasta el 13-15. Las chicas han recibido la felicitación en pista de Mariola Rus, directora general de Sistemas y Valores del Deporte en la Consejería de Deporte de la Junta de Andalucía, acompañada por Gabriel Aguilera.

El voleibol masculino ha revalidado su título con una victoria que ha precisado remontada frente a los locales de Málaga. Un buen planteamiento de partido por parte de la UMA ha sorprendido a la UAL, situándose con 1-0. El segundo set ha tenido un tramo más reñido al inicio, aunque los de Andrés Portero han decidido al final. El resto del encuentro ha sido de una superioridad muy clara y el título se ha conseguido con un marcador final de 1-3. La celebración en pista ha contado con la participación del vicerrector, al que han acompañado Pedro Núñez, director de UAL Deportes, y Pablo Martínez, jefe de sección de Deportes.

La selección femenina de fútbol ha vencido por 0-6 a Pablo de Olavide, colgándose una medalla de bronce que sabe a poco por el gran potencial del equipo. Jugadoras de enorme calidad, las chicas de Almería lamentaron la mala fortuna en la tanda de penaltis de los cuartos de final, que las separó del camino hacia el oro. El bronce de la selección femenina de balonmano se ha conseguido con contundencia, ganando ampliamente a Cádiz con un tanteo final de 45-22 para las almerienses. Su partido clave fue el de las semifinales frente a Málaga, pero han sabido reponerse para, una vez más, colgarse una medalla en los CAU, algo convertido en tradición.

Una excelente actuación ha realizado el equipo masculino de fútbol sala, logrando una merecida presea de bronce que ha certificado por cuatro goles a uno frente a Huelva. Su partido de cuartos de final frente a Jaén, saldado con 1-0 en contra, cortó las aspiraciones mayores, que eran las de llegar a la pelea por el oro, pero se han cerrado filas sabiendo valorar la importancia de una medalla, sea del color que sea. De igual modo, la selección femenina de esta modalidad ha brillado en el campeonato, con un bronce más gracias a su holgada victoria por 6-1 en el partido definitivo frente a Huelva.

Se ha quedado a las puertas de su primera medalla en un Campeonato de Andalucía Universitario, un año más, el equipo masculino de baloncesto. Por méritos, los de Isaac Francés tienen todos los necesarios, pero no les sonríe la suerte. Esta vez, tras tener el peor cruce de semifinales frente a Sevilla, en el tercer y cuarto puesto han caído con claridad frente a la potente Jaén por 49-71. También se ha quedado sin medalla el equipo masculino de fútbol, que ha cedido en la final por el bronce por 1-2 ante CEU Fernando III en un choque muy disputado y en el que, de nuevo, no ha sonreído la suerte a su propuesta de juego de toque. Igual mención merecen los representantes de pádel, tenis, baloncesto femenino y balonmano masculino, que no han podido entrar en la lucha por la medalla, pero que han dejado el estandarte de la UAL igualmente alto.