El Gobierno aprueba ocho proyectos del Plan EDIL con una financiación de 74,2 millones de euros que beneficiarán a 32 municipios de Almería

Estas ayudas se enmarcan en el Fondo FEDER correspondiente al periodo 2021-2027 y se destinan a las Entidades Locales para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social

La convocatoria ha asignado la cifra récord de 1.774 millones de euros a 242 proyectos en toda España, que movilizarán 2.500 millones de inversión pública hasta 2029 para 971 municipios de todo el país, la mayoría para localidades de menos de 10.000 habitantes de regiones menos desarrolladas

La dotación representa un incremento del 30% en los fondos y un aumento del 40% en el número de planes financiados con respecto al anterior periodo 2014-2020. Además, se multiplica por cuatro el número de municipios beneficiados respecto a la convocatoria precedente

El 41% de las ayudas asignadas en la resolución tienen como destino a municipios y diputaciones de Andalucía, que es la comunidad que recibirá más recursos, con 735 millones, y con más proyectos aprobados, con 83



El Ministerio de Hacienda ha publicado en el BOE la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las Entidades Locales. Esta convocatoria ha asignado 1.774 millones de euros de estos fondos europeos a 242 proyectos, que movilizarán más de 2.500 millones de euros de inversión pública en favor de 971 municipios de toda España, la mayoría de menos de 10.000 habitantes.

Estas subvenciones, que reciben el nombre de Plan EDIL, cuentan para esta convocatoria con una dotación un 30% superior respecto a las convocatorias denominadas EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) correspondientes al anterior periodo de programación 2014-2020. Asimismo, el número de proyectos seleccionados se ha incrementado un 40%, pasando de los 173 planes de la edición anterior, a los 242 de esta convocatoria.

Asimismo, se ha multiplicado por cuatro el número de municipios beneficiados respecto a la convocatoria EDUSI anterior, pasando de 243 a 971 en esta convocatoria EDIL. Además, el 65%, es decir, dos de cada tres municipios beneficiados tienen menos de 5.000 habitantes.

En el caso de Andalucía se han aprobado 83 proyectos del Plan EDIL que beneficiarán a 358 municipios andaluces con una financiación de 735 millones para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social. El 41% de las ayudas asignadas en la resolución tienen como destino a municipios y diputaciones de Andalucía, que es la comunidad que recibirá más recursos y con más proyectos aprobados.

La provincia de Almería cuenta con hasta ocho proyectos que abarcan ocho planes EDIL seleccionados, con una financiación de 74,2 millones de euros que beneficiarán a 32 municipios de la provincia. En concreto:

Almería, Níjar, El Ejido, Roquetas de Mar, Vícar, Huércal-Overa, Vélez-Rubio, Albox, Antas, María, Olula del Río, Bédar, Vélez-Blanco, Macael, Carboneras, Chirivel, Arboleas, Cuevas del Almanzora, Cantoria, Los Gallardos, Tíjola, Garrucha, Zurgena, Lubrín, Fines, Mojácar, Serón, Pulpí, Purchena, Sorbas, Turre, Vera.

La asignación de esta convocatoria se ha llevado a cabo con criterios de cohesión territorial y concurrencia competitiva. Al tratarse de ayudas dirigidas a la cohesión y el reequilibrio territorial, la disponibilidad es mayor en las regiones menos desarrolladas, mientras que es menor para las regiones más desarrolladas, de acuerdo con los criterios de programación establecidos por la Comisión Europea.

De esta forma, para las regiones menos desarrolladas se ha destinado un total de 1.019 millones de euros; 581 millones para las regiones en transición; y 173 millones para las más desarrolladas.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado la importancia de estos fondos “que redundarán en 32 municipios beneficiarios de la provincia y que promoverán su desarrollo de forma sostenible”. Ha añadido que “con actuaciones como ésta se muestra el compromiso del Gobierno por implementar los recursos y ponerlos a disposición de los municipios para la puesta en marcha de proyectos que generen riqueza y bienestar entre sus vecinos”.

Criterios de selección

Para optar a estas ayudas las Entidades Locales han tenido que elaborar una Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para identificar los principales desafíos a los que se enfrenta a medio plazo (sociales, económicos, ambientales o demográficos, entre otros) y abordarlos desde un modelo de ciudad integrado, contando con la participación e implicación de los actores locales.

A partir de esa Estrategia, los municipios han presentado un Plan de Actuación Integrado (PAI) para concretar el ámbito de actuación a financiar por la ayuda. Dicho Plan recoge el programa de implementación con los proyectos a ejecutar, su enfoque integrado, detalle presupuestario y resultados previstos.

En las convocatorias de estas ayudas EDIL se establecieron más de 40 ámbitos de intervención en torno a digitalización y dinamización económica local, eficiencia energética, prevención del cambio climático, economía circular, recursos hídricos, movilidad urbana sostenible, inclusión social o patrimonio urbano, cultural y turístico, entre otros.

La convocatoria se ha resuelto teniendo en cuenta criterios como la planificación integrada y la capacidad transformadora de los proyectos. También la gobernanza, la participación y la capacidad administrativa y financiera, así como, el grado de madurez y viabilidad de los proyectos y la complementariedad y sinergias con otros programas. Los proyectos podrán ejecutarse hasta el año 2029.

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentesWeb Ministerio de Hacienda