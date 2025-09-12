El Gobierno convoca subvenciones por importe de 66 millones de euros para reparación de infraestructuras municipales dañadas por catástrofes naturales entre septiembre de 2024 y marzo de 2025

Daños por fenómenos naturales que en dicho periodo afectaron a equipamientos municipales en las CCAA de Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, La Rioja, Aragón, Illes Balears y Galicia

Política Territorial ha reducido los tiempos a la mitad, antes se tardaba 2 años en disponer de una resolución por catástrofes

El BOE publica la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025, por el que se declara «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio afectado como consecuencia de las inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza acaecidos entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, La Rioja, Aragón, Illes Balears y Galicia.

Casi 66 millones en subvenciones

El importe total máximo de las subvenciones convocadas, destinadas a la reparación o restitución de las infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios dañados a su situación preexistente, asciende a 65.993.713,32 euros.

Las solicitudes se admitirán hasta el 6 de octubre de 2025 y se presentarán de forma de forma electrónica, a través de la aplicación informática “AURA – Subvenciones a EELL ante catástrofes naturales», accesible desde la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática https://sede.administracionespublicas.gob.es/ (Procedimientos-Subvenciones) y dirigirán a la subdelegación o delegación del Gobierno en cada provincia.

Se financiarán los proyectos directamente relacionados con los siniestros detallados en el ANEXO de esta resolución, que ejecuten los ayuntamientos, los consejos insulares, las diputaciones provinciales o las comunidades autónomas uniprovinciales, las comarcas y las mancomunidades en los términos municipales y núcleos de población, relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades y de la red viaria de las diputaciones provinciales, los consejos insulares o, en su caso, de las comunidades autónomas uniprovinciales, de los daños producidos por dichos siniestros.