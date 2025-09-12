Arranca la reconstrucción del patio del Castillo de Vélez Blanco a partir de escaneados en 3D

Del Pozo y Fernández-Pacheco destacan “el compromiso dela Junta en la recuperación del monumento, merced a una inversión de 6M€, cumpliendo una histórica demanda de la comarca”

La reciente culminación de las obrasde rehabilitación de la zona defensiva del conjunto ha permitido ampliarla zona visitable

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, han informado del inicio, el pasado 9 de septiembre, de la segunda fase de las obras de restauración del Castillo de Vélez Blanco.Unas obras que, en palabras de los responsables de la Junta de Andalucía, van a acometer “la reconstrucción integral in situ del patio y la escalinata renacentistas del excepcional alcázar, reproduciendo fielmente el original, esculpido en mármol de Macael y expuesto en el Museo Metropolitano de Nueva York. Siempre siguiendo el principio de veracidad histórica mediante un mecanizado a partir de escaneados 3D”.

Del Pozo ha destacado que las obras de recuperación y restauración de este conjunto del Renacimiento, cofinanciadas con fondos europeos FEADER, “avanzan a buen ritmo”, toda vez “se están cumpliendo los plazos previstos por el proyecto redactado por la Consejería de Cultura y Deporte”.

“Cumplimos con nuestra promesa, dando respuesta a una reivindicación histórica de Almería, creando empleo y riqueza, al mismo tiempo que recuperamos el patrimonio local y universal, cincelado hace cinco siglos por los mejores artistas, capaces de erigir este alcázar residencial y defensivo único en el territorio andaluz, que ha sido víctima del abandono, destrucción, expolio y olvido durante centurias”, ha valorado la máxima responsable en materia de Cultura del Gobierno Andaluz

Del Pozo y Fernández- Pacheco -que han visitadoel monumento acompañados por la alcaldesa de Vélez-Blanco, Ana María López López, y el secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez- han informado de la culminación de las obras de la primera fase del proyecto, que han permitido “ampliar los espacios incluidos en el recorrido público, como la Torre del Homenaje y varias salas nobles, además de reforzar y restaurar la arquitectura original de la zona defensiva”. Asimismo,“se han modernizado las instalaciones eléctricas y “se ha instalado un sistema completo de protección de incendios”, han informado.

“La inversión total de casi seis millones de euros, distribuida en las dos fases de las obras, cofinanciada con fondos europeos FEADER, y, sobre todo, el compromiso del Gobierno Andaluz de Juanma Moreno, están haciendo posible que esta joya de nuestra historia y nuestro patrimonio compartido vuelva a lucir el esplendor de antaño, combinado con las tecnologías más avanzadas para garantizar su completa salvaguarda”, ha señalado del Pozo.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que el Gobierno Andaluz está empeñado en el desarrollo de nuestros pueblos y comarcas rurales y que con esta actuación “revalorizamos el patrimonio cultural de una zona tan importante como la comarca de Los Vélez, en la que la agricultura es la principal fuente de riqueza y empleo”.

Ha subrayado que “por cada euro invertido en desarrollo rural se generan tres” y ha avanzado que desde la consejería que dirige ya se ha abonado casi el 87 por ciento de los fondos del programa de desarrollo rural, lo que se traduce en 2.350 millones de euros para proyectos que contribuyen “a mejorar el entorno de las zonas rurales, a la creación de empleo y a fijar población al territorio”.

Con un plazo de ejecución de dos años, la fecha de finalización de la segunda fase de trabajo de reconstrucción del Castillo de Vélez Blanco, que tendrán un coste de casi cuatro millones de euros (3.809.000 €), está prevista para el otoño de 2027. Por su parte, la primera fase de esta actuación, consistente en la restauración en torno a la torre del homenaje y sus aledaños, la sala de los tiros, las torresalbarrana y de yedra, así como diversos espacios de la zona palacial, han concluido ya, tras una inversión presupuestaria que superado los dos millones de euros (2.072.884 €).

El curso de los trabajos, iniciados en enero de 2024, han sido compatibles en todo momento con las visitas públicas al monumento, de tal modo que este “no ha cerrado sus puertas a los visitantes ni un solo día”, ha enfatizado Del Pozo.

Joya expoliada del Renacimiento

El castillo de Vélez Blanco fue construido entre 1506 y 1515 a iniciativa de Pedro Fajardo, primer marqués de los Vélez. Este noble no escatimó recursos a la hora de levantar esta auténtica joya del Renacimiento, en la que destacaba sobremanera su soberbio patio, de disposición asimétrica, con gárgolas góticas, arcos rebajados, artesonados de maderay ricos detalles decorativos, que incluyen una rica variedad de flora y fauna, esculpida en mármol de Macael por artistas del norte de Italia.

Durante años, esta fortaleza, que representa el estatus el linaje nobiliario frente al poder central de la Corona, fue vivienda de los miembros del marquesado hasta quedar progresivamente abandonada. Tras sufrir importantes destrozos perpetrados por las tropas napoleónicas durante la Guerra de Independencia, fue víctima del expolio continuado siendo despojado de gran parte de sus exornos. La culminación de este deterioro llegó en 1904, año en el que los elementos originales del valioso patio fueron vendidos a un anticuario francés.

Tras un azaroso viaje, que recaló en Cartagena, Marsella y París, las piezas del patrio del Castillo de Vélez Blanco llegaron a Nueva York. Aunque estuvieron a punto de ser compradas por el fundador de la Hispanic Society of America, Archer M. Hungtinton, finalmente fueron adquiridas en 1913 por el banquero George Blumenthal para decorar su vivienda neoyorkina.

A su muerte, las piezas de mármol del atrio fueron donadas al Museo Metropolitano (MET), que las numeró y almacenó hasta que, finalmente, en 1964, tras la ampliación de sus instalaciones, expuso el patio en la sala 534 de su colección permanente, ubicada en la Quinta Avenida, lugar donde sigue luciendo en la actualidad.

La recuperación del enclave se inició en enero de 2024 con la puesta en marcha de la primera fase de las obras, ya concluida. En la actualidad, se estádesarrollando la segunda fase de recuperación, que tiene un plazo de ejecución de 24 meses. Basada en el principio de veracidad histórica, esta actuación reproducirá mediante mecanizado a partir de escaneados 3D el atrio renacentista y su escalera principal, así como los espacios de transición para permitir su puesta en valor.